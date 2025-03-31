Как отказаться от права собственности на недвижимость в 2025 году: пошаговая инструкция

Мужчины изучают документы. Фото: Freepik

Жизненные обстоятельства могут заставить владельца недвижимого имущества избавиться от прав на него. Причины могут быть разные — чрезмерная налоговая нагрузка, нежелание содержать проблемный объект или даже юридические риски. Украинское законодательство предусматривает такую возможность, но процедура имеет ряд нюансов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как можно официально отказаться от права собственности на недвижимость в 2025 году.

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Согласно Гражданскому кодексу Украины(ст. 316, 319, 347), каждый собственник имеет право распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, в том числе и отказаться от него. Но эта процедура не является автоматической: необходимо подать соответствующие заявления и пройти государственную регистрацию прекращения права собственности.

Какие документы нужны для отказа

Согласно Закону Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" и Порядку государственной регистрации (п.76), для отказа от недвижимости необходимы:

заявление владельца (или совладельцев) с нотариально заверенной подписью;

документ о праве собственности (если его нет из-за потери или порчи, это нужно указать в заявлении);

разрешение органа опеки, если владельцем является малолетнее или несовершеннолетнее лицо.

Если на недвижимость наложен арест, ипотека или другие ограничения, отказ от права собственности невозможен без их предварительного снятия.

Где подать документы

Обратиться с документами можно к государственному регистратору, в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или к нотариусу.

Сколько длится процедура

При стандартных условиях государственная регистрация прекращения права собственности занимает 5 рабочих дней. Если нужно быстрее, можно заказать срочную регистрацию, но стоимость будет выше.

Стандартный административный сбор составляет 300 грн, но ускоренная процедура может стоить значительно больше.

Как отказаться от права собственности на землю

Для земельных участков предусмотрена иная процедура. В соответствии со ст. 142 Земельного кодекса, отказ возможен только через заключение соглашения о передаче участка государству или общине.

Алгоритм процедуры такой:

подача заявления в местный совет или госадминистрацию;

заключение соглашения о передаче права собственности;

нотариальное удостоверение соглашения.

Если органы власти согласятся принять землю, они становятся новыми владельцами.

Есть ли риски

Отказ от собственности может иметь неожиданные последствия:

долг за коммунальные услуги не аннулируется — он остается за предыдущим владельцем;

налоговые обязательства могут сохраняться (например, налог на недвижимость за год);

имущество может перейти в статус "бесхозного" и подлежать передаче в коммунальную собственность не сразу.

Отметим, Государственная налоговая служба информирует украинцев о необходимости уплаты налога на недвижимость. Владельцы жилых помещений, кроме земельных участков, получат электронные сообщения с суммой обязательства. Уплатить налог нужно в течение 60 дней с момента получения уведомления от ГНС.

Также мы рассказывали, что продажа недвижимости требует знания законодательства и тщательной подготовки. В Украине, как и в других странах, существуют четкие правила относительно того, кто может продавать недвижимость. Продажу может осуществлять только владелец или уполномоченное лицо, имея все необходимые документы.