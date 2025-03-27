Ціни на квартири не зупинити — на скільки подорожчає нерухомість у квітні 2025

Львівська архітектура. Фото: Pexels

Українці, які купують і продають нерухомість, стикаються з ціновими коливаннями. Загальна тенденція свідчить про планомірне дорожчання житла у 2025 році, показники корелюють з інфляційними процесами і зростанням собівартості будівництва. Тож постає питання, коли вдасться отримати максимальну вигоду від здійснення угоди.

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповіла в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що відбувається з цінами та чого очікувати українцям у квітні.

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Що відбувається з цінами на житло

Враховуючи показник інфляції, не важко здогадатися, що вартість нерухомості піднялася за кілька місяців 2025 року. Експертка назвала середній показник зростання у національній валюті — орієнтовно 5%. Це фактичний рівень дорожчання квартир на первинному ринку за результатами 1 кварталу.

"Більше зростання є в комфорт-плюс-сегменті, там ми бачимо +7% до вартості. Якщо комплекси, які активно будуються, пропонують якісний продукт і затребувані фінансові інструменти (дисконт-програми, розтермінування на понад три роки тощо), показник дорожчання навіть перевищує 7%", — констатувала Вікторія Берещак.

Враховуючи результат за 1 квартал 2025 року, стає зрозуміло, що у квітні тенденція продовжиться. Водночас оглядачка ринку впевнена: середньозважене зростання цін буде в межах діапазону 1-3%. Причому дорожчання торкнеться в основному проєктів з активною динамікою будівництва. Хоча все залежить від індивідуальних характеристик об’єкту.

Виходить, покупцям варто пришвидшитися, аби зберегти частину суми внаслідок квітневого стрибка вартості. А продавцям, навпаки, треба дочекатися чергового подорожчання і максимально заробити на квартирі.

Обсяги продажу зростають

Учасники ринку нерухомості спостерігають плавне зростання обсягів продажу на первинному ринку. Тенденція почалася десь наприкінці лютого — на початку березня.

"Якщо брати аналітику в розрізі Київського регіону, Львова, Одеси, Дніпра, Ужгорода, а також Вінниці, Полтави, Тернополя, то бачимо зростання попиту на 5-7%. До цього ми зафіксувались на рівні 18-20% від довоєнних обсягів. Протягом наступних трьох місяців можемо повернути ще 7-10% колишнього попиту", — розповіла експертка.

На активізацію покупців впливають ринкові, загальнонаціональні та геополітичні фактори. Плюс розпочався теплий сезон, який традиційно розморожує довгобуди і сприяє пожвавленню темпи введення нерухомості в експлуатацію.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці почали отримувати електронні листи від ДПС з інформацією про податок на нерухомість. Відтепер повідомлення-рішення не відправлятимуть Укрпоштою. Комунікація з платниками відбуватиметься в Електронному кабінеті.

Також ми писали, що деяких українців можуть примусово виселити у квітні 2025 року. Відбирають квартири за незаконне використання нерухомості, вчинення певних злочинів, несплату комунальних боргів і невиплату кредитного зобов’язання.