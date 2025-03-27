Цены на квартиры не остановить — на сколько подорожает недвижимость в апреле 2025

Львовская архитектура. Фото: Pexels

Украинцы, которые покупают и продают недвижимость, сталкиваются с ценовыми колебаниями. Общая тенденция свидетельствует о планомерном удорожании жилья в 2025 году, показатели коррелируют с инфляционными процессами и ростом себестоимости строительства. Поэтому возникает вопрос, когда удастся получить максимальную выгоду от совершения сделки.

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что происходит с ценами и чего ожидать украинцам в апреле.

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Что происходит с ценами на жилье

Учитывая показатель инфляции, не трудно догадаться, что стоимость недвижимости поднялась за несколько месяцев 2025 года. Эксперт назвала средний показатель роста в национальной валюте — ориентировочно 5%. Это фактический уровень подорожания квартир на первичном рынке по результатам 1 квартала.

"Больше роста в комфорт-плюс-сегменте, там мы видим +7% к стоимости. Если комплексы, которые активно строятся, предлагают качественный продукт и востребованные финансовые инструменты (дисконт-программы, рассрочку более чем на три года и т.д.), то показатель удорожания даже превышает 7%", — констатировала Виктория Берещак.

Учитывая результат за 1 квартал 2025 года, становится понятно, что в апреле тенденция продолжится. При этом обозреватель рынка уверена: средневзвешенный рост цен будет в пределах диапазона 1-3%. Причем удорожание коснется в основном проектов с активной динамикой строительства. Хотя все зависит от индивидуальных характеристик объекта.

Получается, покупателям стоит ускориться, дабы сохранить часть суммы в результате апрельского скачка стоимости. А продавцам, наоборот, надо дождаться очередного подорожания и максимально заработать на квартире.

Объемы продаж растут

Участники рынка недвижимости наблюдают плавный рост объемов продаж на первичном рынке. Тенденция началась где-то в конце февраля — начале марта.

"Если брать аналитику в разрезе Киевского региона, Львова, Одессы, Днепра, Ужгорода, а также Винницы, Полтавы, Тернополя, то видим рост спроса на 5-7%. До этого мы зафиксировались на уровне 18-20% от довоенных объемов. В течение следующих трех месяцев можем вернуть еще 7-10% прежнего спроса", — рассказала эксперт.

На активизацию покупателей влияют рыночные, общенациональные и геополитические факторы. Плюс начался теплый сезон, который традиционно размораживает долгострои и способствует оживлению темпов ввода недвижимости в эксплуатацию.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы начали получать электронные письма от ГНС с информацией о налоге на недвижимость. Теперь сообщения-решения не будут отправлять Укрпоштой. Коммуникация с плательщиками будет проходить в Электронном кабинете.

Также мы писали, что некоторых украинцев могут принудительно выселить в апреле 2025 года. Отбирают квартиры за незаконное использование недвижимости, совершение определенных преступлений, неуплату коммунальных долгов и невыплату кредитного обязательства.