Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Недвижимость arrow Квартирный вопрос — где в Украине самые выгодные "двушки" arrow

Квартирный вопрос — где в Украине самые выгодные "двушки"

31 марта 2025 11:05
Катерина Балаева - редактор
Цены на жилье в Украине рванули вверх — где 2-комнатные квартиры дешевле
Мужчина передает ключи. Фото: Freepik
Катерина Балаева - редактор

Рынок жилья в Украине продолжает динамично меняться, и цены на вторичном рынке недвижимости не являются исключением. В марте средняя стоимость двухкомнатной квартиры по стране варьируется в зависимости от региона, экономической ситуации и спроса.

По данным платформы ЛУН, сейчас больше всего шансов найти бюджетный вариант — в Запорожье, Сумах и Николаеве, а вот Киев, Львов и Ужгород становятся все менее доступными для покупателей.

Читайте также:

ТОП-5 городов с самыми дорогими "двушками"

Столица традиционно возглавляет рейтинг самых дорогих городов для покупки жилья. Средняя цена за двухкомнатную квартиру здесь достигла 100 000 долл., что на 8% больше, чем полгода назад. Львов уверенно держит вторую позицию, демонстрируя стабильный рост стоимости жилья.

Неожиданностью стал Ужгород — средняя цена здесь выросла на рекордные 14%, достигнув 89 000 долл. Винница и Одесса также попали в ТОП-5, причем в Одессе наблюдается один из самых стремительных скачков цен (+10%).

  • Киев — 100 000 долл. (+8% за последние полгода);
  • Львов — 92 500 долл. (+4%);
  • Ужгород — 89 000 долл. (+14%);
  • Винница — 66 000 долл. (+2%);
  • Одесса — 59 000 долл. (+10%).

Где дешевле всего купить 2-комнатную квартиру

Запорожье остается самым дешевым городом для покупки "двушки", и к тому же здесь зафиксировано падение цен на 5%. Сумы также потеряли в цене (-2%), что делает их привлекательными для потенциальных покупателей.

В Кропивницком и Николаеве двухкомнатную квартиру еще можно найти за менее чем 40 000 долл., что значительно ниже, чем в крупных городах Украины.

В целом пятерка городов с самыми низкими ценами выглядит следующим образом:

  • Запорожье — 23 800 долл. (-5%);
  • Сумы — 31 000 долл. (-2%);
  • Николаев — 30 000 долл;
  • Кропивницкий — 39 000 долл;
  • Чернигов — 45 900 долл. (+9%).

 

Квартирный вопрос — где в Украине самые выгодные "двушки" - фото 1
Средние цены на 2-комнатные квартиры. Графика: ЛУН

Как изменились цены за последние полгода

За шесть месяцев цены на вторичном рынке в большинстве городов выросли, хотя в некоторых регионах наблюдается стагнация или даже падение. Наибольший рост показали:

  • Ужгород (+14%);
  • Житомир (+12%);
  • Одесса (+10%);
  • Ровно (+10%);
  • Черкассы (+9%).

Это свидетельствует о высоком спросе на жилье в этих городах, что может быть связано с релокацией бизнеса, увеличением населения или развитием региональной инфраструктуры.

В то же время Запорожье и Сумы демонстрируют отрицательную динамику, что может быть связано с экономическими и безопасностными факторами.

 

Квартирный вопрос — где в Украине самые выгодные "двушки" - фото 2
Цены на 2-комнатные квартиры в годах зарплаты. Графика: ЛУН

Как сообщалось, текущие тенденции указывают на то, что в крупных городах цены продолжат расти, тогда как в некоторых регионах с низким спросом возможно дальнейшее снижение стоимости жилья. Ожидается, что в 2025 году жилье продолжит дорожать из-за инфляции и роста затрат на строительство.

Также отметим, в Украине, как и в других странах, существуют четкие правила относительно того, кто может продавать квартиру. Только владелец или уполномоченное лицо, имеющее все необходимые документы, может осуществить продажу.

квартиры недвижимость цены на квартиры купить квартиру квартира
Реклама
Реклама
Реклама