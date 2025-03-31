Цены на жилье в Украине рванули вверх — где 2-комнатные квартиры дешевле

Квартирный вопрос — где в Украине самые выгодные "двушки"
Рынок жилья в Украине продолжает динамично меняться, и цены на вторичном рынке недвижимости не являются исключением. В марте средняя стоимость двухкомнатной квартиры по стране варьируется в зависимости от региона, экономической ситуации и спроса.
По данным платформы ЛУН, сейчас больше всего шансов найти бюджетный вариант — в Запорожье, Сумах и Николаеве, а вот Киев, Львов и Ужгород становятся все менее доступными для покупателей.
ТОП-5 городов с самыми дорогими "двушками"
Столица традиционно возглавляет рейтинг самых дорогих городов для покупки жилья. Средняя цена за двухкомнатную квартиру здесь достигла 100 000 долл., что на 8% больше, чем полгода назад. Львов уверенно держит вторую позицию, демонстрируя стабильный рост стоимости жилья.
Неожиданностью стал Ужгород — средняя цена здесь выросла на рекордные 14%, достигнув 89 000 долл. Винница и Одесса также попали в ТОП-5, причем в Одессе наблюдается один из самых стремительных скачков цен (+10%).
- Киев — 100 000 долл. (+8% за последние полгода);
- Львов — 92 500 долл. (+4%);
- Ужгород — 89 000 долл. (+14%);
- Винница — 66 000 долл. (+2%);
- Одесса — 59 000 долл. (+10%).
Где дешевле всего купить 2-комнатную квартиру
Запорожье остается самым дешевым городом для покупки "двушки", и к тому же здесь зафиксировано падение цен на 5%. Сумы также потеряли в цене (-2%), что делает их привлекательными для потенциальных покупателей.
В Кропивницком и Николаеве двухкомнатную квартиру еще можно найти за менее чем 40 000 долл., что значительно ниже, чем в крупных городах Украины.
В целом пятерка городов с самыми низкими ценами выглядит следующим образом:
- Запорожье — 23 800 долл. (-5%);
- Сумы — 31 000 долл. (-2%);
- Николаев — 30 000 долл;
- Кропивницкий — 39 000 долл;
- Чернигов — 45 900 долл. (+9%).
Как изменились цены за последние полгода
За шесть месяцев цены на вторичном рынке в большинстве городов выросли, хотя в некоторых регионах наблюдается стагнация или даже падение. Наибольший рост показали:
- Ужгород (+14%);
- Житомир (+12%);
- Одесса (+10%);
- Ровно (+10%);
- Черкассы (+9%).
Это свидетельствует о высоком спросе на жилье в этих городах, что может быть связано с релокацией бизнеса, увеличением населения или развитием региональной инфраструктуры.
В то же время Запорожье и Сумы демонстрируют отрицательную динамику, что может быть связано с экономическими и безопасностными факторами.
Как сообщалось, текущие тенденции указывают на то, что в крупных городах цены продолжат расти, тогда как в некоторых регионах с низким спросом возможно дальнейшее снижение стоимости жилья. Ожидается, что в 2025 году жилье продолжит дорожать из-за инфляции и роста затрат на строительство.
Также отметим, в Украине, как и в других странах, существуют четкие правила относительно того, кто может продавать квартиру. Только владелец или уполномоченное лицо, имеющее все необходимые документы, может осуществить продажу.
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