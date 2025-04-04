Где выгодно покупать квартиры в Украине в 2025 году: аналитика и советы

Люди фотографируются с ключами. Фото: Unsplash

Рынок недвижимости в Украине переживает турбулентные времена. После начала полномасштабного вторжения России западные области Украины, такие как Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская, стали очагом повышенного спроса на жилье. Теперь покупатели стали более требовательными, ища не просто квадратные метры, а комфортную жизненную среду.

Как отметила обозреватель рынка недвижимости Украины Виктория Берещак в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, в то же время центральные области открывают новые перспективы благодаря более доступным ценам и широкому выбору объектов.

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"Ажиотаж упал, и только действительно ликвидные, классные продукты могут сосредоточить на себе внимание покупателя", — отмечает эксперт.

Западные регионы: от ажиотажа к стабилизации

Начальный всплеск интереса к западным областям был обусловлен стремлением граждан к безопасности. Однако, по состоянию на 2025 год, спрос в этих регионах стабилизировался. Стоимость жилья остается высокой, что делает инвестиции менее привлекательными.

Берещак подчеркивает, что только действительно качественные проекты привлекают внимание покупателей.

"Рынок там очень перегрет, в апарт-сегмент продолжают инвестировать, но с меньшим энтузиазмом. Потребители переключаются на форматы с экосистемой для жизни и пространственным переосмыслением", — отмечает она.

Центральные области: новые перспективы для инвесторов

Зато центральные области Украины предлагают широкий выбор жилья по более умеренным ценам. Здесь можно найти квартиры, которые соответствуют различным бюджетам и потребностям.

Кроме того, развитая инфраструктура и удобное транспортное сообщение делают эти регионы привлекательными для проживания.

Киев: город контрастов

Столица Украины всегда была лакомым куском для инвесторов. Но война внесла свои коррективы. Цены на жилье в Киеве колеблются в зависимости от района и состояния дома. Эксперты советунт обращать внимание на новостройки с автономным отоплением и укрытиями.

Советы для покупателей квартир

Не гонитесь за трендами. Тщательно анализируйте рынок, сравнивайте цены и не поддавайтесь эмоциям.

Тщательно анализируйте рынок, сравнивайте цены и не поддавайтесь эмоциям. Обращайте внимание на инфраструктуру. Наличие школ, больниц, магазинов и удобного транспортного сообщения — важные факторы для комфортной жизни.

Наличие школ, больниц, магазинов и удобного транспортного сообщения — важные факторы для комфортной жизни. Рассматривайте альтернативные регионы. Не ограничивайтесь только популярными областями — центральные регионы могут предложить более выгодные условия.

Не ограничивайтесь только популярными областями — центральные регионы могут предложить более выгодные условия. Проверяйте застройщика. Выбирайте надежные компании с хорошей репутацией.

Выбирайте надежные компании с хорошей репутацией. Торгуйтесь. Не бойтесь предлагать свою цену, особенно на вторичном рынке.

Не бойтесь предлагать свою цену, особенно на вторичном рынке. Инвестируйте в будущее. Рассматривайте квартиры в районах, которые имеют потенциал для развития.

Как сообщалось, изменения на рынке жилья в Украине продолжаются, что влияет на цены вторичного рынка недвижимости. Средняя стоимость двухкомнатных квартир варьируется по стране, в зависимости от региона, экономической ситуации и спроса.

Отметим также, что из более 350 жилых комплексов, строящихся в крупных городах Украины, только четверть предлагает рассрочку на три года и более. Большинство застройщиков ограничивают отсрочку платежа 1-2 годами, а треть — вообще до 18 месяцев. Таким образом, долгосрочная рассрочка остается редкостью на рынке недвижимости.