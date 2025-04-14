Налог на недвижимость в апреле 2025 года: кто и сколько заплатит

Люди считают на калькуляторе. Фото: Freepik

В апреле 2025 года владельцы жилой недвижимости в Украине получат уведомление об уплате налога на "лишнюю" площадь. Это касается квартир, домов и других жилых объектов, площадь которых превышает установленные законом пределы. Речь идет о налоге, который уплачивается за 2024 год, но с учетом размера минимальной заработной платы на 1 января 2024 года.

Как напомнили в Государственной налоговой службе Украины, налогом облагается площадь жилья, превышающая:

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60 кв. м — для квартиры;

120 кв. м — для частного дома;

180 кв. м — для суммарной площади разных объектов или их долей в собственности.

Если площадь вашей квартиры — 65 кв. м, в налогообложение попадают 5 кв. м. Если у вас дом на 130 кв. м — облагаются налогом 10 кв. м.

Сколько придется заплатить за каждый "лишний" метр

Ставка налога на 2025 год зависит от местных властей, однако ее максимальный уровень ограничен — 1,5% минимальной зарплаты на 1 января 2024 года. Тогда минимальная зарплата составляла 7 100 грн, поэтому максимально возможный налог — 106,5 грн за квадратный метр.

Налоговики также рассказали, как производится расчет. Например, вы имеете квартиру площадью 65 кв. м. Налоговая ставка составляет 106,5 грн/кв. м, налогооблагаемая площадь — 5 кв. м. Таким образом сумма к уплате составляет: 5 × 106,5 = 532,50 грн.

До 1 июля 2025 года налоговая должна отправить уведомление плательщикам — либо через электронный кабинет, либо заказным письмом. После этого есть 60 дней на уплату. Медлить не стоит — за просрочку предусмотрены штрафы.

Кто может не платить: исключения из правила

Есть категории граждан, которые полностью освобождаются от уплаты:

владельцы жилья, площадь которого не превышает указанных лимитов;

люди, чье имущество расположено на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий;

владельцы объектов, которые принадлежат:

детским домам семейного типа; детям-сиротам и детям с инвалидностью, которые воспитываются одним из родителей; общественным организациям лиц с инвалидностью; многодетным или приемным семьям с пятью и более детьми.

Дополнительное начисление для больших имений

Для объектов со сверхбольшой площадью предусмотрена отдельная повышенная налоговая нагрузка:

квартиры свыше 300 кв. м;

дома свыше 500 кв. м.

В таких случаях владелец дополнительно платит 25 000 грн в год за каждый объект или его часть, превышающую эти пределы.

Почему это важно знать уже сейчас

В ГНС отмечают, что независимо от способа получения уведомления, налог придется уплатить в четко определенные сроки. Опоздание может обойтись в дополнительные расходы, а вот своевременная уплата — это не только выполнение обязанности, но и избежание штрафов и проблем с налоговой в будущем.

Как сообщалось, в Украине планируются изменения в налогообложении недвижимости, которые коснутся каждого владельца. Правительство намерено ввести новую систему расчета налога, которая будет учитывать не только площадь объекта, но и его местонахождение. Ожидается, что такой подход сделает распределение налогового бремени более справедливым и увеличит поступления в местные бюджеты.

Отметим также, в сложных условиях рынка недвижимости и увеличения налогов украинцы активно ищут пути уменьшения расходов. Часто возникает вопрос, нужно ли платить налог на недвижимость, если право собственности на квартиру или дом длилось лишь короткий период, особенно если объект был перепродан в течение одного месяца. Этот вопрос становится особенно актуальным для тех, кто совершает быстрые сделки с недвижимостью.