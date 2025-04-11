Скільки коштує переоформити квартиру у 2025 році: податки, збори та витрати

Люди з документами. Фото: Freepik

Переоформлення квартири — важливий етап при покупці або продажу нерухомості. Для того щоб угода була вигідною, потрібно врахувати всі витрати, які пов'язані з процесом переоформлення. У 2025 році зміни в податковій політиці, цінах на послуги та інших аспектах зробили питання переоформлення ще більш актуальним.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, які витрати чекають під час переоформлення квартири і хто несе відповідальність за їх сплату.

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1. Податки при продажу квартири

Коли ви продаєте квартиру, варто враховувати кілька видів податків, які впливають на кінцеву вартість угоди.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)

Під час продажу квартири, власник має сплатити ПДФО, розмір якого залежить від ряду факторів:

резидентство продавця. Якщо продавець — податковий резидент України, ставка складає 5% від суми угоди, якщо це його друга угода в році. Якщо нерезидент — ставка становить 18%;

термін володіння нерухомістю. Якщо квартира знаходилась у власності менше ніж 3 роки, ПДФО становить 5%, незалежно від статусу продавця;

спадщина або дарування. Якщо житло отримано в спадок або у подарунок, податок не сплачується.

Військовий збір

Цей податок сплачується продавцем і становить 5% від вартості угоди.

Держмито та пенсійний збір

Крім податку на доходи, під час переоформлення квартири обидві сторони мають сплатити:

держмито — 1% від вартості нерухомості (оплачує покупець);

збір до Пенсійного фонду — 1% від вартості угоди (оплачує покупець, але є винятки для перших покупців або тих, хто перебуває на квартирному обліку).

2. Вартість послуг оцінювача

Для укладання угоди купівлі-продажу необхідно провести оцінку нерухомості, нагадауть в "Правовій допомозі". Це може бути або безкоштовна оцінка через онлайн-сервіси, або платна послуга професійного оцінювача.

Якщо вибір припадає на професіонала, то вартість оцінки коливається від 1 000 грн. Оцінка, зроблена онлайн, може не повністю відповідати ринковій вартості, тому продавець може вибрати класичну оцінку через фахівця.

3. Вартість послуг нотаріуса

Нотаріус — обов'язковий учасник процесу переоформлення. Він забезпечує правильне оформлення договору та його внесення до реєстру прав на нерухоме майно. Вартість послуг нотаріуса значною мірою залежить від:

форми діяльності нотаріуса. Послуги державного нотаріуса будуть дешевшими, але можуть зайняти більше часу;

місця оформлення. У великих містах, таких як Київ, вартість послуг нотаріуса може бути вищою (від 10 000 грн).

Зазвичай вартість нотаріальних послуг ділиться між покупцем і продавцем, але це питання може бути вирішене індивідуально на етапі переговорів.

4. Хто платить за переоформлення квартири

Законодавчо не визначено, хто саме має сплачувати витрати на переоформлення квартири — покупець чи продавець. Проте, зазначають в АН "Маяк", найчастіше, витрати розподіляються так:

держмито: оплачує покупець;

військовий збір і пенсійний збір: зазвичай платить продавець;

нотаріальні послуги: витрати можуть поділятися рівномірно або бути покладеними на одну сторону угоди за домовленістю.

Якщо продавець не погоджується на розподіл витрат, то покупець може взяти на себе всі витрати, але ці витрати можуть бути враховані у кінцевій вартості квартири.

5. Особливості переоформлення в новобудовах та на вторинному ринку

Вартість переоформлення залежить і від типу нерухомості. Якщо покупець купує квартиру в новобудові, то існує можливість переоформити квартиру самостійно або звернутися до забудовника, що за додаткову плату оформить квартиру на нового власника. Вартість таких послуг може варіюватися від 100 до 300 доларів.

На вторинному ринку часто виникає необхідність у додаткових витратах на оцінку нерухомості, нотаріуса та податки.

Як повідомлялось, попри військові дії та економічну нестабільність, ринок вторинного житла в Україні демонструє стійкість. У багатьох містах спостерігається зростання цін на однокімнатні квартири. Проте існують регіони, де ціни на житло приємно дивують своєю доступністю, так як є нижчими за середню вартість автомобіля.

Зазначимо також, переїзд до нової квартири — важливий крок, який вимагає уважного планування. Щоб адаптація пройшла успішно, слід не тільки організувати сам процес переїзду, але й обрати для нього оптимальний час. На цей вибір можуть впливати погодні умови, фінансові можливості, особисті відчуття комфорту та навіть астрологічні прогнози.