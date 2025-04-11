Сколько стоит переоформить квартиру в 2025 году: налоги, сборы и расходы

Люди с документами. Фото: Freepik

Переоформление квартиры — важный этап при покупке или продаже недвижимости. Для того чтобы сделка была выгодной, нужно учесть все расходы, которые связаны с процессом переоформления. В 2025 году изменения в налоговой политике, ценах на услуги и других аспектах сделали вопрос переоформления еще более актуальным.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, какие расходы ждут при переоформлении квартиры и кто несет ответственность за их уплату.

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1. Налоги при продаже квартиры

Когда вы продаете квартиру, стоит учитывать несколько видов налогов, которые влияют на конечную стоимость сделки.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

При продаже квартиры, владелец должен уплатить НДФЛ, размер которого зависит от ряда факторов:

резидентство продавца. Если продавец — налоговый резидент Украины, ставка составляет 5% от суммы сделки, если это его вторая сделка в году. Если нерезидент — ставка составляет 18%;

срок владения недвижимостью. Если квартира находилась в собственности менее 3 лет, НДФЛ составляет 5%, независимо от статуса продавца;

наследство или дарение. Если жилье получено в наследство или в подарок, налог не уплачивается.

Военный сбор

Этот налог уплачивается продавцом и составляет 5% от стоимости сделки.

Госпошлина и пенсионный сбор

Кроме налога на доходы, при переоформлении квартиры обе стороны должны уплатить:

госпошлину — 1% от стоимости недвижимости (оплачивает покупатель);

сбор в Пенсионный фонд — 1% от стоимости сделки (оплачивает покупатель, но есть исключения для первых покупателей или тех, кто состоит на квартирном учете).

2. Стоимость услуг оценщика

Для заключения сделки купли-продажи необходимо провести оценку недвижимости, напомнят в "Правовой помощи". Это может быть либо бесплатная оценка через онлайн-сервисы, либо платная услуга профессионального оценщика.

Если выбор приходится на профессионала, то стоимость оценки колеблется от 1 000 грн. Оценка, сделанная онлайн, может не полностью соответствовать рыночной стоимости, поэтому продавец может выбрать классическую оценку через специалиста.

3. Стоимость услуг нотариуса

Нотариус — обязательный участник процесса переоформления. Он обеспечивает правильное оформление договора и его внесение в реестр прав на недвижимое имущество. Стоимость услуг нотариуса в значительной степени зависит от:

формы деятельности нотариуса. Услуги государственного нотариуса будут дешевле, но могут занять больше времени;

места оформления. В крупных городах, таких как Киев, стоимость услуг нотариуса может быть выше (от 10 000 грн).

Обычно стоимость нотариальных услуг делится между покупателем и продавцом, но этот вопрос может быть решен индивидуально на этапе переговоров.

4. Кто платит за переоформление квартиры

Законодательно не определено, кто именно должен оплачивать расходы на переоформление квартиры — покупатель или продавец. Однако, отмечают в АН "Маяк", чаще всего, расходы распределяются так:

госпошлина: оплачивает покупатель;

военный сбор и пенсионный сбор: обычно платит продавец;

нотариальные услуги: расходы могут разделяться равномерно или быть возложены на одну сторону сделки по договоренности.

Если продавец не согласен на распределение расходов, то покупатель может взять на себя все расходы, но эти расходы могут быть учтены в конечной стоимости квартиры.

5. Особенности переоформления в новостройках и на вторичном рынке

Стоимость переоформления зависит и от типа недвижимости. Если покупатель приобретает квартиру в новостройке, то существует возможность переоформить квартиру самостоятельно или обратиться к застройщику, который за дополнительную плату оформит квартиру на нового владельца. Стоимость таких услуг может варьироваться от 100 до 300 долларов.

На вторичном рынке часто возникает необходимость в дополнительных расходах на оценку недвижимости, нотариуса и налоги.

Как сообщалось, несмотря на военные действия и экономическую нестабильность, рынок вторичного жилья в Украине демонстрирует устойчивость. Во многих городах наблюдается рост цен на однокомнатные квартиры. Однако существуют регионы, где цены на жилье приятно удивляют своей доступностью, будучи ниже средней стоимости автомобиля.

Отметим также, переезд в новую квартиру — важный шаг, который требует внимательного планирования. Чтобы адаптация прошла успешно, следует не только организовать сам процесс переезда, но и выбрать для него оптимальное время. На этот выбор могут влиять погодные условия, финансовые возможности, личные ощущения комфорта и даже астрологические прогнозы.