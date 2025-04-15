Норма житлової площі на одну людину в Україні: що діє у 2025 році

Люди читають папери. Фото: Freepik

У процесі купівлі, оренди квартири або оформлення субсидії багато українців зіштовхуються з питанням: яка площа житла передбачена на одну особу за нормами? І хоча здається, що це питання давно врегульоване, у 2025 році воно залишається актуальним, особливо в контексті соціальних стандартів, обліку комунальних послуг і квартирного обліку.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, що таке житлова площа, як вона обчислюється, яка норма діє на 2025 рік і чому це варто знати кожному.

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Житлова площа — це частина загальної площі квартири або будинку, яка безпосередньо призначена для проживання. До неї належать лише житлові кімнати: спальня, вітальня, дитяча тощо. Не враховуються кухня, ванна кімната, санвузол, коридори, підсобні приміщення.

У 2025 році правила залишаються незмінними: для оцінювання житлової площі не враховують технічні простори, балкони та лоджії, хоча в окремих випадках вони можуть впливати на ринкову ціну квартири.

Соціальна норма житла: скільки квадратів покладено

Основним орієнтиром для громадян у питаннях доступу до житла, субсидій і квартирного обліку є так звана соціальна норма житла, яку Кабмін затвердив постановою №409 від 06.08.2014 року. Як зазначають в Одеському центрі сімейного права, у 2025 році вона залишається чинною:

13,65 кв. м житла на одну особу;

35,22 кв. м додатково на сім’ю.

Ці норми використовують при розрахунках для надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо фактична площа квартири перевищує соціальну норму, субсидія розраховується лише в межах цього ліміту.

Норма житлової площі на одну людину — не лише цифра

Показник житлової площі має значення не лише для економії. Він використовується у низці юридично значущих ситуацій:

оформлення права на поліпшення житлових умов;

постановка на квартирний облік;

вселення або виселення;

розділ житла між співвласниками;

укладання договорів оренди чи купівлі-продажу;

визначення права користування при розлученні.

Згідно з Житловим кодексом, мінімальна житлова площа на одну людину — 9 кв. м, а загальна — 13,65 кв. м. Ці показники залишаються орієнтиром для оцінки відповідності житлових умов санітарним і соціальним стандартам.

Які норми застосовуються до сімей з дітьми

Розрахунок площі змінюється залежно від складу сім’ї, зазначають в КН "РІЕЛ". Так, для дітей однієї статі допустиме проживання в одній кімнаті не менш як 20 кв. м. Для дітей різної статі — обов’язкова наявність окремих кімнат, кожна площею не менше 15 кв. м.

Отже, сім’я з двома дітьми різної статі, згідно з нормами, має претендувати щонайменше на 55 кв. м загальної площі, з яких 36 кв. м мають бути житловими. Але в реальності такі умови мають небагато родин, що ставить під сумнів адекватність діючих стандартів.

Чому важливо знати свою житлову норму

Знання про соціальну норму житла дає змогу:

розуміти свої права при оформленні субсидії;

правильно оцінити потребу в додатковому просторі;

захистити себе у спорі про порядок користування житлом;

аргументовано звертатися до органів соцзахисту чи суду.

Для внутрішньо переміщених осіб це ще й основа для претендування на надання житла чи компенсацію.

Як повідомлялось, українські власники житла отримають квитанції на сплату податку за "зайві" квадратні метри, якщо їхня нерухомість перевищує законодавчо встановлені норми. Цей податок нараховується за попередній, 2024 рік, виходячи з розміру мінімальної зарплати, що діяла на початок цього періоду. Таким чином, власники квартир, будинків та інших житлових об'єктів мають сплатити податок за площу, що перевищує визначені ліміти.

Зазначимо також, нові правила оподаткування нерухомості в Україні передбачають зміну підходу до розрахунку податку. Відтепер розмір податку залежатиме не тільки від площі об'єкта, але й від його місцезнаходження. Уряд вважає, що такий крок сприятиме більш справедливому розподілу податкового тягаря та збільшенню надходжень до місцевих бюджетів.