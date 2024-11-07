Фильм "Побег из Шоушенко". Фото: скриншот

В сети выбрали лучшего актера в мире. Многие поклонники проголосовали за Брэда Питта и Джонни Деппа. Однако не они заняли первое место.

Рейтинг выложили на портале ListChallenges.

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Лидером рейтинга стал звезда фильмов "Побег из Шоушенка", "Красиво уйти" и "Крошка на миллион долларов" — 87-летний американский актер и режиссер Морган Фримен. Он получил 133 голоса.

Топ-8 самых лучших актеров в мире. Фото: ListChallenges

Второе место занял главный герой "Матрицы" и "Джон Уик" Киану Ривз, а третье — Джонни Депп, снимавшийся в "Пиратах Карибского моря", "Алиса в Стране чудес" и не только.

В список также попали Энтони Гопкинс и покойный Робин Уильямс. В то же время Брюс Уиллис, Хью Джекман, Леонардо Ди Каприо, Лиам Нисон, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталоне остались далеко позади и так и не смогли дотянуться до звания "лучшего". В общей сложности участие в голосовании приняли 150 актеров.

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