Крис Эванс признался, вернется ли к роли Капитана Америки в новых "Мстителях"

Крис Эванс в роли Капитана Америки. Фото: Marvel Studios

Звезда "Мстителей" Крис Эванс сделал неожиданное заявление относительно своего участия в продолжении культовой франшизы. Актер, известный по роли Капитана Америки, ответил присоединится ли к коллегам на съемочной площадке.

Возвращение "первого мстителя" прокомментировал Энтони Маки в интервью Esquire.

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Студия Marvel анонсировала возвращение легендарных супергероев в двух новых частях франшизы — "Мстители: Судный день" и "Мстители: Тайные войны". Фаны надеялись увидеть и Эванса среди каста, однако, похоже, у актера другие планы.

По словам Энтони Маки, его коллега решил окончательно оставить роль Кэпа и "выйти на пенсию".

"Я разговаривал с Крисом несколько недель назад, и тогда это не обсуждалось. По крайней мере, он не сказал мне, что у него есть такие планы, когда я спросил его. Я сказал: "Знаешь, они сказали, что собирают всех на фильм. Ты придешь?" Он говорит: "О, ты знаешь, я счастливо вышел на пенсию", — рассказал Маки.

Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности". Фото: instagram.com/avengers/

Позже Эванс и сам прокомментировал слухи о своем возвращении. Актер отметил, что уже привык к подобным новостям и не реагирует на них.

"Это неправда. Это происходит всегда (новости о возвращении в Marvel — Ред.), каждые пару лет после "Мстители: Финал". Я просто перестал на это реагировать. Да, я счастливо ушел на пенсию", — заявил актер.

Напомним, что Крис Эванс был Капитаном Америкой на протяжении восьми лет. Актер дебютировал в амплуа супергероя 2011 года в фильме "Первый мститель" и в целом снялся в 11 фильмах. В 2019 году после выхода ленты "Мстители: Финал" Эванс оставил роль. Зато в новых фильмах зрители увидят нового Капитана Америку в исполнении Энтони Маки.

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