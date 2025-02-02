Фильму "Дневник Бриджит Джонс" 24 года — актеры фильма тогда и сейчас

"Дневник Бриджит Джонс" — как изменились актеры за 24 года
Девять лет зрители с нетерпением ожидали продолжения любимой романтической комедии "Дневник Бриджит Джонс", и вот совсем скоро в кино стартует премьера четвертого фильма. В новой части фаны увидят, какие изменения произошли в жизни журналистки Бриджит.
Первый фильм франшизы вышел в свет в 2001 году, и накануне очередной премьеры редакция Новини.LIVE предлагает посмотреть, как изменились главные актеры ленты.
Бриджит Джонс — Рене Зеллвегер
На момент съемок в фильме американской актрисе было 32 года. Роль в романтической комедии стала настоящим прорывом в карьере Рене и подарила ей первую номинацию на "Оскар" и британскую премию БАФТА.
Для того чтобы воплотить на экране харизматичную журналистку Бриджит Джонс, худощавой актрисе пришлось набрать 10 кг. После завершения съемок звезда сбросила лишние кило, но ненадолго. В 2004 году Рене вернулась к роли Бриджит.
Между съемками во франшизе Зеллвегер успела построить успешную актерскую карьеру и сняться в нескольких триумфальных лентах. Актриса стала обладательницей "Оскара" и четырех статуэток "Золотого глобуса".
В 2016 году Рене вместе со своими коллегами вернулась на съемочную площадку для фильма "Ребенок Бриджит Джонс". А в 2022 году стало известно о съемках четвертой части франшизы "Дневник Бриджит Джонс: В восторге от парня".
Марк Дарси — Колин Ферт
До начала работы над "Дневником Бриджит Джонс" 41-летний Колин Ферт уже успел заявить о себе, как о талантливом актере и получить несколько номинаций на престижные премии. Поэтому исполнение роли Марка Дарси во франшизе принесло новую волну фанатской любви.
Интересно, что в 1995 году актер уже сыграл мистера Дарси, правда другого. Ферт покорил сердца зрительниц в адаптации романа "Гордость и предубеждение".
В 2004 году Колин вернулся вместе с коллегами и продолжил работу над романтической комедией, параллельно работая над другими крупными проектами.
После второй части франшизы Ферт не останавливался на достигнутом и продолжал свою успешную карьеру. В 2009 году актер получил "Оскар" за роль в фильме "Одинокий мужчина" и успел сняться в 28 фильмах, прежде чем вернуться к "Ребенку Бриджит Джонс".
Новость о том, что Ферт не вернется к роли мистера Дарси в четвертом фильме франшизы разбила сердце многим поклонникам. Но не исключено, что зрители увидят Марка Дарси в эпизодических воспоминаниях.
Дэниел Кливер — Хью Грант
Харизматичный красавчик Дэниел Кливер пленил сердца миллиона зрительниц. Не зря 41-летний Хью Грант тогда был признан одним из самых сексуальных мужчин мира.
За свою роль в фильме актер даже получил приз зрительских симпатий. А когда стало известно, что Грант вернется во второй части франшизы, фанатки не теряли надежду на их хэппи-энд с Бриджит Джонс.
После завершения работы над двумя фильмами актер продолжил развивать карьеру. Грант сыграл десятки ролей в боевиках, в комедии с Сарой Джессикой-Паркер и даже озвучивал мультфильмы.
В 2016 году персонажа Гранта "похоронили" в "Ребенке Бриджит Джонс". Но в финале зрители сразу поняли, что на этом история Кливера не закончилась.
Так и произошло, в 2022 году вместе с Рене Грант вернулся на съемочную площадку и воплотил очаровательного босса журналистки.
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