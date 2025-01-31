Найкращі комедії 2024 року — що подивитися у вихідні

Пара дивиться фільм. Фото: Freepik

Що може бути краще, аніж провести вечір у веселій компанії за переглядом улюбленого фільму. У вихідні зарядіться позитивом та гарним настроєм на увесь тиждень.

Новини.LIVE ділиться свіжою підбіркою найсмішніших комедій.

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Каскадер

Коли зірка бойовиків Том Райдер (Аарон Тейлор-Джонсон) зникає, його каскадер Кольт (Раян Ґослінґ) вирушає на пошуки. Дублер дізнається, що його напарник потрапив у небезпеці і тепер, йому доведеться використати усі свої навички для його порятунку.

Динамічні сцени, смішні жарти та зірковий склад точно не дадуть вам відірватися від екранів.

Забери мене на Місяць

Романтична комедія зі Скарлетт Йоганссон та Ченнінгом Татумом у головних ролях. За сюжетом, маркетологиню Келлі наймають для знімання фейкової посадки на Місяць, якщо справжня місія провалиться. Несподівана зустріч з астронавтом Коулом перевертає світ дівчини і ставить під загрозу усю операцію.

Неочікувані повороти сюжету захоплять вас у вир подій і змусять не лише посміятися, а й поміркувати про ціну амбіцій та важливість правди.

Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф

Продовження культової франшизи з Едді Мерфі в ролі детектива Акселя Фоулі. Цього разу він повертається до Беверлі-Гіллз, щоб розкрити зловісну змову та врятувати свою доньку.

Фільм сповнений фірмового гумору, захопливих погонь та несподіваних поворотів сюжету, які перенесуть вас у епіцентр подій.

Найманий вбивця

Офіцер поліції Гері працює під прикриттям, видаючи себе за найманого вбивцю, щоб затримувати злочинців. Ситуація ускладнюється, коли жінка наймає його для вбивства власного чоловіка.

Стрічка із Ґленом Пауеллом та Адріаною Архоною в головних ролях поєднує елементи комедії та трилера. Ефектні сцени, романтика та чорний гумор точно не залишать вас байдужими.

Дедпул і Росомаха

Улюблені герої та зухвалі жарти повертають. За сюжетом Дедпул вирушає у альтернативний всесвіт, аби знайти Росомаху та врятувати своїх близьких.

Неперевершений дует Раяна Рейнольдса та Г'ю Джекмана, чорний гумор, видовищні сцени — ця супергеройська комедія точно варта вашої уваги.

Також подивіться п'ятірку фільмів з найкращими костюмами, які номіновані на "Оскар-2025".

Раніше ми писали, що українська комедія "Коли ти вийдеш заміж?" потрапила на престижний кінофестиваль у Берліні.