Лучшие комедии 2024 года - что посмотреть в выходные

Что посмотреть на выходные — лучшие комедии для веселого вечера
Что может быть лучше, чем провести вечер в веселой компании за просмотром любимого фильма. В выходные зарядитесь позитивом и хорошим настроением на всю неделю.
Новини.LIVE делится свежей подборкой самых смешных комедий.
Каскадер
Когда звезда боевиков Том Райдер (Аарон Тейлор-Джонсон) исчезает, его каскадер Кольт (Райан Гослинг) отправляется на поиски. Дублер узнает, что его напарник попал в опасности и теперь, ему придется использовать все свои навыки для его спасения.
Динамичные сцены, смешные шутки и звездный состав точно не дадут вам оторваться от экранов.
Забери меня на Луну
Романтическая комедия со Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумом в главных ролях. По сюжету, маркетолога Келли нанимают для съемки фейковой посадки на Луну, если настоящая миссия провалится. Неожиданная встреча с астронавтом Коулом переворачивает мир девушки и ставит под угрозу всю операцию.
Неожиданные повороты сюжета захватят вас в водоворот событий и заставят не только посмеяться, но и поразмышлять о цене амбиций и важности правды.
Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф
Продолжение культовой франшизы с Эдди Мерфи в роли детектива Акселя Фоули. На этот раз он возвращается в Беверли-Хиллз, чтобы раскрыть зловещий заговор и спасти свою дочь.
Фильм полон фирменного юмора, захватывающих погонь и неожиданных поворотов сюжета, которые перенесут вас в эпицентр событий.
Наемный убийца
Офицер полиции Гэри работает под прикрытием, выдавая себя за наемного убийцу, чтобы задерживать преступников. Ситуация осложняется, когда женщина нанимает его для убийства собственного мужа.
Лента с Гленом Пауэллом и Адрианой Архоной в главных ролях сочетает элементы комедии и триллера. Эффектные сцены, романтика и черный юмор точно не оставят вас равнодушными.
Дэдпул и Росомаха
Любимые герои и дерзкие шутки возвращают. По сюжету Дэдпул отправляется в альтернативную вселенную, чтобы найти Росомаху и спасти своих близких.
Непревзойденный дуэт Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, черный юмор, зрелищные сцены — эта супергеройская комедия точно стоит вашего внимания.
Также посмотрите пятерку фильмов с лучшими костюмами, которые номинированы на "Оскар-2025".
Ранее мы писали, что украинская комедия "Когда ты выйдешь замуж?" попала на престижный кинофестиваль в Берлине.
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