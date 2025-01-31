Лучшие комедии 2024 года - что посмотреть в выходные

Пара смотрит фильм. Фото: Freepik

Что может быть лучше, чем провести вечер в веселой компании за просмотром любимого фильма. В выходные зарядитесь позитивом и хорошим настроением на всю неделю.

Новини.LIVE делится свежей подборкой самых смешных комедий.

Читайте также:

Каскадер

Когда звезда боевиков Том Райдер (Аарон Тейлор-Джонсон) исчезает, его каскадер Кольт (Райан Гослинг) отправляется на поиски. Дублер узнает, что его напарник попал в опасности и теперь, ему придется использовать все свои навыки для его спасения.

Динамичные сцены, смешные шутки и звездный состав точно не дадут вам оторваться от экранов.

Забери меня на Луну

Романтическая комедия со Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумом в главных ролях. По сюжету, маркетолога Келли нанимают для съемки фейковой посадки на Луну, если настоящая миссия провалится. Неожиданная встреча с астронавтом Коулом переворачивает мир девушки и ставит под угрозу всю операцию.

Неожиданные повороты сюжета захватят вас в водоворот событий и заставят не только посмеяться, но и поразмышлять о цене амбиций и важности правды.

Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф

Продолжение культовой франшизы с Эдди Мерфи в роли детектива Акселя Фоули. На этот раз он возвращается в Беверли-Хиллз, чтобы раскрыть зловещий заговор и спасти свою дочь.

Фильм полон фирменного юмора, захватывающих погонь и неожиданных поворотов сюжета, которые перенесут вас в эпицентр событий.

Наемный убийца

Офицер полиции Гэри работает под прикрытием, выдавая себя за наемного убийцу, чтобы задерживать преступников. Ситуация осложняется, когда женщина нанимает его для убийства собственного мужа.

Лента с Гленом Пауэллом и Адрианой Архоной в главных ролях сочетает элементы комедии и триллера. Эффектные сцены, романтика и черный юмор точно не оставят вас равнодушными.

Дэдпул и Росомаха

Любимые герои и дерзкие шутки возвращают. По сюжету Дэдпул отправляется в альтернативную вселенную, чтобы найти Росомаху и спасти своих близких.

Непревзойденный дуэт Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, черный юмор, зрелищные сцены — эта супергеройская комедия точно стоит вашего внимания.

Также посмотрите пятерку фильмов с лучшими костюмами, которые номинированы на "Оскар-2025".

Ранее мы писали, что украинская комедия "Когда ты выйдешь замуж?" попала на престижный кинофестиваль в Берлине.