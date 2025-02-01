Новинки кіно 2025 — Netflix анонсував найочікуваніші прем'єри року

Кадр з фільму "Франкенштейн". Фото: instagram.com/netflix

Стримінгова платформа Netflix цього року обіцяє глядачам багато цікавих новинок. Потоковий сервіс оголосив приблизний час виходу найочікуваніших повнометражних прем'єр.

Редакція Новини.LIVE пропонує ближче познайомитися із кіноновинками.

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Електричний штат

Науково-фантастичний пригодницький фільм від режисерів Marvel перенесе глядачів у альтернативну версію 1990-х років після повстання роботів. Головна героїня, осиротіла дівчина-підліток у виконанні Міллі Боббі Браун, подорожує американським Заходом у пошуках свого молодшого брата. Компанію їй складуть загадковий жовтий робот та причудливий бродяга, якого зіграв Кріс Пратт.

Прем'єра стрічки запланована на 14 березня 2025 року.

Руйнування

Бойовик від режисера Ґарета Еванса розповість про колишнього поліцейського на ім'я Вокер, який намагається врятувати племінника мера. Сюжет обіцяє розкрити світ корупції та урядових змов.

Головну роль у фільмі виконав Том Гарді. Прем'єра очікується вже навесні.

Кадр з фільму "Руйнування". Фото: instagram.com/netflix

Стара гвардія 2

Продовження супергеройського фільму "Стара гвардія" вийде на екрани 2 липня 2025 року.

Детільний сбжет команда тримає у таємниці, однак відомо, що він продовжить історію команди безсмертних воїнів на чолі з Енді у виконанні Шарліз Терон. Бійці знову будуть захищати людство, стикаючись із новими загрозами.

Вулиця Страху: Королева краси

Фільм став спін-оффом трилогії від Netflix "Вулиця страху". Сюжет перенесе глядачів у 80-ті у події напередодні випускного балу у школі Шейдісайд. Кандидатки на титул королеви балу почнуть загадково зникати після появи незвичної претендентки на корону.

Прем'єра фільму відбудеться влітку 2025 року.

Кадр з фільму "Вулиця Страху: Королева краси". Фото: instagram.com/netflix

Франкенштейн

Культовий режисер горрорів Гільєрмо дель Торо подарує глядачам нову адаптацію роману Мері Шеллі "Франкенштейн, або сучасний Прометей". Головну роль у стрічці зіграє Оскар Айзек.

Нове прочитання англійської класики глядачі побачать у листопаді.

Кадр з фільму "Франкенштейн" (2025). Фото: instagram.com/netflix

RIP

Неперевершений дует Метта Деймона та Бена Аффлека повертається. Актори зіграють головні ролі у новому фільмі Джо Карнахана, який вийде на екрани наприкінці року.

За сюжетом двоє поліцейський з Маямі знаходять схованку із мільйонами доларів готівки. Відтепер перед ними стоїть вибір — як забрати гроші та залишити усе у таємниці.

Кадр з фільму RIP. Фото: instagram.com/netflix

Ножі наголо: Прокинься, мерцю

Продовження детективної франшизи режисера Раяна Джонсона вийде на екрани наприкінці 2025 року.

До ролі ексцентричного детектива Бенуа Бланка повернеться "агент 007" Денієл Крейґ. До акторського складу також приєдналися Джош О'Коннор, Ґленн Клоуз, Міла Куніс, Джош Бролін, Джеремі Реннер, Ендрю Скотт, Кейлі Спейні, Керрі Вашингтон та Томас Гейден Черч.

Сюжет третьої частини детективу тримають у таємниці, однак творці натякнули, що Бланку доведеться розслідувати "найнебезпечнішу" справу у своїй кар'єрі.

Кадр з фільму "Ножі наголо: Прокинься, мерцю". Фото: instagram.com/netflix

Дівчина з каюти №10

Психологічний трилер, заснований на однойменному романі Рут Веа, глядачі теж побачать наприкінці року.

Головну роль у стрічці виконує Кіра Найтлі, яка грає журналістку Лору Блеклок. За сюжетом, вона вирушає у перший рейс розкішного круїзного лайнеру "Аврора" до берегів Норвегії. Під час подорожі Лора стає свідком жорстокого вбивства, однак її свідчення ставляться під сумнів, адже ніхто з пасажирів не зник і докази злочину відсутні. Журналістка вирішує самостійно розслідувати вбивство та довести свою правоту.

Кадр з фільму "Дівчина з каюти №10". Фото: instagram.com/netflix

Нагадаємо, раніше Netflix назвав дату виходу третього сезону "Гри в кальмара".

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