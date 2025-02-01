Новинки кино 2025 — Netflix анонсировал самые ожидаемые премьеры года

Кадр из фильма "Франкенштейн". Фото: instagram.com/netflix

Стриминговая платформа Netflix в этом году обещает зрителям много интересных новинок. Потоковый сервис объявил примерное время выхода самых ожидаемых полнометражных премьер.

Редакция Новини.LIVE предлагает ближе познакомиться с киноновинками.

Читайте также:

Электрический штат

Научно-фантастический приключенческий фильм от режиссеров Marvel перенесет зрителей в альтернативную версию 1990-х годов после восстания роботов. Главная героиня, осиротевшая девушка-подросток в исполнении Милли Бобби Браун, путешествует по американскому Западу в поисках своего младшего брата. Компанию ей составят загадочный желтый робот и причудливый бродяга, которого сыграл Крис Пратт.

Премьера ленты запланирована на 14 марта 2025 года.

Разрушение

Боевик от режиссера Гарета Эванса расскажет о бывшем полицейском по имени Уокер, который пытается спасти племянника мэра. Сюжет обещает раскрыть мир коррупции и правительственных заговоров.

Главную роль в фильме исполнил Том Харди. Премьера ожидается уже весной.

Кадр из фильма "Разрушение". Фото: instagram.com/netflix

Старая гвардия 2

Продолжение супергеройского фильма "Старая гвардия" выйдет на экраны 2 июля 2025 года.

Детальный сюжет команда держит в тайне, однако известно, что он продолжит историю команды бессмертных воинов во главе с Энди в исполнении Шарлиз Терон. Бойцы снова будут защищать человечество, сталкиваясь с новыми угрозами.

Улица Страха: Королева красоты

Фильм стал спин-оффом трилогии от Netflix "Улица страха". Сюжет перенесет зрителей в 80-е в события накануне выпускного бала в школе Шейдисайд. Кандидатки на титул королевы бала начнут загадочно исчезать после появления необычной претендентки на корону.

Премьера фильма состоится летом 2025 года.

Кадр из фильма "Улица Страха: Королева красоты". Фото: instagram.com/netflix

Франкенштейн

Культовый режиссер хорроров Гильермо дель Торо подарит зрителям новую адаптацию романа Мэри Шелли "Франкенштейн, или современный Прометей". Главную роль в ленте сыграет Оскар Айзек.

Новое прочтение английской классики зрители увидят в ноябре.

Кадр из фильма "Франкенштейн" (2025). Фото: instagram.com/netflix

RIP

Непревзойденный дуэт Мэтта Дэймона и Бена Аффлека возвращается. Актеры сыграют главные роли в новом фильме Джо Карнахана, который выйдет на экраны в конце года.

По сюжету двое полицейских из Майами находят тайник с миллионами долларов наличных. Теперь перед ними стоит выбор - как забрать деньги и оставить все в тайне.

Кадр из фильма RIP. Фото: instagram.com/netflix

Достать ножи: Проснись, мертвец

Продолжение детективной франшизы режиссера Райана Джонсона выйдет на экраны в конце 2025 года.

К роли эксцентричного детектива Бенуа Бланка вернется "агент 007" Дэниел Крейг. К актерскому составу также присоединились Джош О'Коннор, Гленн Клоуз, Мила Кунис, Джош Бролин, Джереми Реннер, Эндрю Скотт, Кейли Спейни, Кэрри Вашингтон и Томас Хейден Черч.

Сюжет третьей части детектива держится в тайне, однако создатели намекнули, что Бланку придется расследовать "самое опасное" дело в своей карьере.

Кадр из фильма "Достать ножи: Проснись, мертвец". Фото: instagram.com/netflix

Девушка из каюты №10

Психологический триллер, основанный на одноименном романе Рут Веа, зрители тоже увидят в конце года.

Главную роль в ленте исполняет Кира Найтли, которая играет журналистку Лору Блэклок. По сюжету, она отправляется в первый рейс роскошного круизного лайнера "Аврора" к берегам Норвегии. Во время путешествия Лора становится свидетелем жестокого убийства, однако ее показания ставятся под сомнение, ведь никто из пассажиров не исчез и доказательства преступления отсутствуют. Журналистка решает самостоятельно расследовать убийство и доказать свою правоту.

Кадр из фильма "Девушка из каюты №10". Фото: instagram.com/netflix

Напомним, ранее Netflix назвал дату выхода третьего сезона "Игры в кальмара".

Также мы сделали подборку лучших комедийных новинок, которые стоит посмотреть в выходные.