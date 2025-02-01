Новинки кино 2025 — Netflix анонсировал самые ожидаемые премьеры года

Самые ожидаемые премьеры — Netflix объявил главные фильмы 2025
Стриминговая платформа Netflix в этом году обещает зрителям много интересных новинок. Потоковый сервис объявил примерное время выхода самых ожидаемых полнометражных премьер.
Редакция Новини.LIVE предлагает ближе познакомиться с киноновинками.
Электрический штат
Научно-фантастический приключенческий фильм от режиссеров Marvel перенесет зрителей в альтернативную версию 1990-х годов после восстания роботов. Главная героиня, осиротевшая девушка-подросток в исполнении Милли Бобби Браун, путешествует по американскому Западу в поисках своего младшего брата. Компанию ей составят загадочный желтый робот и причудливый бродяга, которого сыграл Крис Пратт.
Премьера ленты запланирована на 14 марта 2025 года.
Разрушение
Боевик от режиссера Гарета Эванса расскажет о бывшем полицейском по имени Уокер, который пытается спасти племянника мэра. Сюжет обещает раскрыть мир коррупции и правительственных заговоров.
Главную роль в фильме исполнил Том Харди. Премьера ожидается уже весной.
Старая гвардия 2
Продолжение супергеройского фильма "Старая гвардия" выйдет на экраны 2 июля 2025 года.
Детальный сюжет команда держит в тайне, однако известно, что он продолжит историю команды бессмертных воинов во главе с Энди в исполнении Шарлиз Терон. Бойцы снова будут защищать человечество, сталкиваясь с новыми угрозами.
Улица Страха: Королева красоты
Фильм стал спин-оффом трилогии от Netflix "Улица страха". Сюжет перенесет зрителей в 80-е в события накануне выпускного бала в школе Шейдисайд. Кандидатки на титул королевы бала начнут загадочно исчезать после появления необычной претендентки на корону.
Премьера фильма состоится летом 2025 года.
Франкенштейн
Культовый режиссер хорроров Гильермо дель Торо подарит зрителям новую адаптацию романа Мэри Шелли "Франкенштейн, или современный Прометей". Главную роль в ленте сыграет Оскар Айзек.
Новое прочтение английской классики зрители увидят в ноябре.
RIP
Непревзойденный дуэт Мэтта Дэймона и Бена Аффлека возвращается. Актеры сыграют главные роли в новом фильме Джо Карнахана, который выйдет на экраны в конце года.
По сюжету двое полицейских из Майами находят тайник с миллионами долларов наличных. Теперь перед ними стоит выбор - как забрать деньги и оставить все в тайне.
Достать ножи: Проснись, мертвец
Продолжение детективной франшизы режиссера Райана Джонсона выйдет на экраны в конце 2025 года.
К роли эксцентричного детектива Бенуа Бланка вернется "агент 007" Дэниел Крейг. К актерскому составу также присоединились Джош О'Коннор, Гленн Клоуз, Мила Кунис, Джош Бролин, Джереми Реннер, Эндрю Скотт, Кейли Спейни, Кэрри Вашингтон и Томас Хейден Черч.
Сюжет третьей части детектива держится в тайне, однако создатели намекнули, что Бланку придется расследовать "самое опасное" дело в своей карьере.
Девушка из каюты №10
Психологический триллер, основанный на одноименном романе Рут Веа, зрители тоже увидят в конце года.
Главную роль в ленте исполняет Кира Найтли, которая играет журналистку Лору Блэклок. По сюжету, она отправляется в первый рейс роскошного круизного лайнера "Аврора" к берегам Норвегии. Во время путешествия Лора становится свидетелем жестокого убийства, однако ее показания ставятся под сомнение, ведь никто из пассажиров не исчез и доказательства преступления отсутствуют. Журналистка решает самостоятельно расследовать убийство и доказать свою правоту.
Напомним, ранее Netflix назвал дату выхода третьего сезона "Игры в кальмара".
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