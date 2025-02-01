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Netflix закриває серіал "Пісочний чоловік" після гучного скандалу

1 лютого 2025 11:30
Марія Коваленко - Редактор
Другий сезон Пісочного чоловіка стане останнім — Netflix закриває серіал
Кадр із серіалу "Пісочний чоловік". Фото: instagram.com/thesandmanofficial
Марія Коваленко - Редактор

Стримінгова платформа Netflix оголосила, що другий сезон нашумілого серіалу "Пісочний чоловік" стане фінальним. Прем'єра останніх епізодів запланована на 2025 рік.

Про це творці серіалу оголосили на офіційній сторінці в Instagram.

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Другий сезон "Пісочного чоловіка" стане фінальним

Творці серіалу поділилися новою афішею, на якій йдеться про те, що другий сезон завершить екранізацію фентезійної історії за коміксами Ніла Ґеймана.

Пісочний чоловік 2 сезон - афіша
Постер другого сезону серіалу "Пісочний чоловік"

Як повідомив шоураннер Аллан Гейнберг, команда від самого початку планувала зосередитися лише на історії Морфея, але на жаль, кількість матеріалу не дозволяє продовжити серіал на подальші сезони.

"Серіал "Пісочний чоловік" завжди був зосереджений виключно на історії Морфея, і ще у 2022 році, коли ми переглянули решту матеріалу про нього з коміксів, то зрозуміли, що вистачить лише на один сезон. Ми надзвичайно вдячні Netflix за те, що вони зібрали всю команду разом і дали нам час і ресурси, щоб зробити якісну адаптацію, яка, як ми сподіваємося, здивує і порадує відданих читачів коміксів, а також шанувальників нашого шоу", — йдеться у його зверненні.

Netflix закриває серіал Пісочний чоловік
Звернення Аллана Гейнберга

Однак фанати припускають на ситуацію із виходом серіалу міг серйозно вплинути гучний скандал навколо автора коміксів Ніла Ґеймана. Влітку 2024 року письменника звинуватили у сексуальних домаганнях 13 жінок, серед яких його прихильниці, яким на момент інциденту було всього по 18 років.

На тлі скандалу у Голлівуді "скасували" не лише самого Ґеймана, а й значну частину його проєктів. Серед них третій сезон "Добрих намірів", роман "Історія з цвинтарем" та серіал "Dead Boy Detectives". Наразі тривають судові тяжби.

Ніл Ґейман - фото
Ніл Ґейман. Фото: Kyle Cassidy

Раніше відома українська акторка розповіла про домагання у виші на тлі скандалу з Андрієм Білоусом. Також ми писали, що Ада Роговцева прокоментувала інцидент із викладачем Карпенка-Карого.

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