Ірина Островська висловилася про домагання викладачів — подробиці

Ірина Островська. Фото: facebook.com/irynaostrovska.actress

Українська акторка Ірина Островська відреагувала на гучний скандал із викладачем університету ім. Карпенка-Карого Андрієм Білоусом, якого звинувачують у сексуальних домаганнях. Зірка фільму "Дім за склом" пригадала, чи траплялося таке під час її навчання у виші.

Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю "24 каналу".

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Ірина Островська про домагання в університеті

Новина про черговий гучний скандал із викладачем сколихнула мережу. Багато українських акторів та акторок також пригадала подібні інциденти під час навчання та роботи, а також прокоментували розслідування справи Білоуса.

Ірина Островська також висловила свою думку з приводу харасменту в навчальних закладах. На думку зірки, роботодавець таких викладачів теж має відчувати свою відповідальність.

"Найбільш гидким в цих випадках є те, що це викладачі, тобто їхні жертви — студентки, залежні від них, і це все прикрашалось зняттям затисків у майбутніх акторок", — висловилася Островська.

Акторка Ірина Островська. Фото: facebook.com/irynaostrovska.actress

Окрім того, акторка пригадала, що у студентські роки також зіштовхувалася із подібними випадками.

"Це ж не лише харасмент на робочому місці або навчанні, який супроводжується залякуванням чи погрозами. Це будь-які непристойні зауваження, доторкання до тіла, поплескування, жарти, сексуальні питання чи пропозиції. Так, такі речі ставались, але я не залежала від цих людей, тож і не сприймала це за домагання. Скоріше за чоловічу недолугість і гидотну самовпевненість", — сказала Островська.

Скандал з Андрієм Білоусом

Нагадаємо, режисера "Молодого театру" та викладача київського вишу Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях декілька студенток. За словами дівчат, чоловік надсилав їм інтимні фото без їхньої згоди та натякав на особисті зустрічі. Після публічного розголосу викладача відсторонили від викладання, а керівництво вишу передало свідчення до поліції.

Зазначимо, що це вже не перший скандал в університеті. До цього секс-скандал розгорівся навколо ще одного викладача, актора Володимира Талашка, якого також звинуватили у харасменті.

Раніше Ада Роговцева прокоментувала скандал в університеті Карпенко-Карого.

Також у мережі розгорівся скандал після приїзду зірки "Постукай в мої двері" до Москви.