Ирина Островская высказалась о домогательствах преподавателей - подробности

Ирина Островская. Фото: facebook.com/irynaostrovska.actress

Украинская актриса Ирина Островская отреагировала на громкий скандал с преподавателем университета им. Карпенко-Карого Андреем Белоусом, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Звезда фильма "Дом за стеклом" вспомнила, случалось ли такое во время ее учебы в вузе.

Об этом знаменитость рассказала в интервью "24 каналу".

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Ирина Островская о домогательствах в университете

Новость об очередном громком скандале с преподавателем всколыхнула сеть. Многие украинские актеры и актрисы также вспомнила подобные инциденты во время учебы и работы, а также прокомментировали расследование дела Билоуса.

Ирина Островская также высказала свое мнение по поводу харассмента в учебных заведениях. По мнению звезды, работодатель таких преподавателей тоже должен чувствовать свою ответственность.

"Наиболее противным в этих случаях является то, что это преподаватели, то есть их жертвы — студентки, зависимые от них, и это все украшалось снятием зажимов у будущих актрис", — высказалась Островская.

Актриса Ирина Островская. Фото: facebook.com/irynaostrovska.actress

Кроме того, актриса вспомнила, что в студенческие годы также сталкивалась с подобными случаями.

"Это же не только харассмент на рабочем месте или учебе, который сопровождается запугиванием или угрозами. Это любые непристойные замечания, прикосновения к телу, похлопывания, шутки, сексуальные вопросы или предложения. Да, такие вещи происходили, но я не зависела от этих людей, поэтому и не воспринимала это как домогательства. Скорее за мужскую нелепость и гадкую самоуверенность", — сказала Островская.

Скандал с Андреем Белоусом

Напомним, режиссера "Молодого театра" и преподавателя киевского вуза Андрея Белоуса обвинили в сексуальных домогательствах несколько студенток. По словам девушек, мужчина присылал им интимные фото без их согласия и намекал на личные встречи. После публичной огласки преподавателя отстранили от преподавания, а руководство вуза передало показания в полицию.

Отметим, что это уже не первый скандал в университете. До этого секс-скандал разгорелся вокруг еще одного преподавателя, актера Владимира Талашко, которого также обвинили в харассменте.

Ранее Ада Роговцева прокомментировала скандал в университете Карпенко-Карого.

Также в сети разгорелся скандал после приезда звезды "Постучи в мою дверь" в Москву.