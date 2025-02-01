Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Кино arrow Netflix закрывает сериал Песочный человек после громкого скандала arrow

Netflix закрывает сериал Песочный человек после громкого скандала

1 февраля 2025 11:30
Мария Коваленко - Редактор
Второй сезон Песочного человека станет последним — Netflix закрывает сериал
Кадр из сериала "Песочный человек". Фото: instagram.com/thesandmanofficial
Мария Коваленко - Редактор

Стриминговая платформа Netflix объявила, что второй сезон нашумевшего сериала "Песочный человек" станет финальным. Премьера последних эпизодов запланирована на 2025 год.

Об этом создатели сериал объявили на официальной странице в Instagram.

Читайте также:

Второй сезон "Песочного человека" станет финальным

Создатели сериала поделились новой афишей, на которой говорится о том, что второй сезон завершит экранизацию фэнтезийной истории по комиксам Нила Геймана.

Пісочний чоловік 2 сезон - афіша
Постер второго сезона сериала "Песочный человек"

Как сообщил шоураннер Аллан Гейнберг, команда изначально планировала сосредоточиться только на истории Морфея, но к сожалению, количество материала не позволяет продлить сериал на дальнейшие сезоны.

"Сериал "Песочный человек" всегда был сосредоточен исключительно на истории Морфея, и еще в 2022 году, когда мы просмотрели остальной материал о нем из комиксов, то поняли, что хватит только на один сезон. Мы очень благодарны Netflix за то, что они собрали всю команду вместе и дали нам время и ресурсы, чтобы сделать качественную адаптацию, которая, как мы надеемся, удивит и порадует преданных читателей комиксов, а также поклонников нашего шоу", — говорится в его обращении.

Netflix закриває серіал Пісочний чоловік
Обращение Аллана Гейнберга

Однако фанаты предполагают, что на ситуацию с выходом сериала мог серьезно повлиять громкий скандал вокруг автора комиксов Нила Геймана. Летом 2024 года писателя обвинили в сексуальных домогательствах 13 женщин, среди которых его поклонницы, которым на момент инцидента было всего по 18 лет.

На фоне скандала в Голливуде "отменили" не только самого Геймана, но и значительную часть его проектов. Среди них третий сезон "Добрых намерений", роман "История с кладбищем" и сериал "Dead Boy Detectives". Сейчас продолжаются судебные тяжбы.

Ніл Ґейман - фото
Нил Гейман. Фото: Kyle Cassidy

Ранее известная украинская актриса рассказала о домогательствах в вузе на фоне скандала с Анлрием Билоусом. Также мы писали, что Ада Роговцева прокомментировала инцидент с преподавателем Карпенко-Карого.

скандал кино сериал Netflix Голливуд
Реклама
Реклама
Реклама