Второй сезон Песочного человека станет последним — Netflix закрывает сериал

Кадр из сериала "Песочный человек". Фото: instagram.com/thesandmanofficial

Стриминговая платформа Netflix объявила, что второй сезон нашумевшего сериала "Песочный человек" станет финальным. Премьера последних эпизодов запланирована на 2025 год.

Об этом создатели сериал объявили на официальной странице в Instagram.

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Второй сезон "Песочного человека" станет финальным

Создатели сериала поделились новой афишей, на которой говорится о том, что второй сезон завершит экранизацию фэнтезийной истории по комиксам Нила Геймана.

Постер второго сезона сериала "Песочный человек"

Как сообщил шоураннер Аллан Гейнберг, команда изначально планировала сосредоточиться только на истории Морфея, но к сожалению, количество материала не позволяет продлить сериал на дальнейшие сезоны.

"Сериал "Песочный человек" всегда был сосредоточен исключительно на истории Морфея, и еще в 2022 году, когда мы просмотрели остальной материал о нем из комиксов, то поняли, что хватит только на один сезон. Мы очень благодарны Netflix за то, что они собрали всю команду вместе и дали нам время и ресурсы, чтобы сделать качественную адаптацию, которая, как мы надеемся, удивит и порадует преданных читателей комиксов, а также поклонников нашего шоу", — говорится в его обращении.

Обращение Аллана Гейнберга

Однако фанаты предполагают, что на ситуацию с выходом сериала мог серьезно повлиять громкий скандал вокруг автора комиксов Нила Геймана. Летом 2024 года писателя обвинили в сексуальных домогательствах 13 женщин, среди которых его поклонницы, которым на момент инцидента было всего по 18 лет.

На фоне скандала в Голливуде "отменили" не только самого Геймана, но и значительную часть его проектов. Среди них третий сезон "Добрых намерений", роман "История с кладбищем" и сериал "Dead Boy Detectives". Сейчас продолжаются судебные тяжбы.

Нил Гейман. Фото: Kyle Cassidy

Ранее известная украинская актриса рассказала о домогательствах в вузе на фоне скандала с Анлрием Билоусом. Также мы писали, что Ада Роговцева прокомментировала инцидент с преподавателем Карпенко-Карого.