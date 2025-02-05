Новинки лютого 2025 - що подивится цього місяця у кіно

Постер фільму "Капітан Америка: Чудесний новий світ". Фото: instagram.com/marvel

Лютий потішить кіноманів прем'єрами — від романтичних комедій до супергеройських бойовиків. Серед новинок у кінотеатрах номінант на "Оскар-2025" та біографічна драма з Венсаном Касселем.

Новини.LIVE розповідає про головні кінопрем'єри лютого.

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Сент-Екзюпері

Біографічний фільм розповість про автора "Маленького принца" Антуана де Сента-Екзюпері (Венсан Кассель). Письменник працює пілотом у Aéropostale в Аргентині, аж раптом його товариш загадково зникає у Андах. Сент-Екзюпері наважується вирушити на пошук друга та робить мрію своєю найбільшою силою.

Прем'єра 6 лютого.

Канадець

Культовий режисер-документаліст Леонард Файф (Річар Ґір) багато років приховував справжню історію свого життя. На порозі смерті він вирішує розповісти усю правду про себе.

Прем'єра 6 лютого.

Капітан Америка: Чудесний новий світ

У новій частині франшизи Marvel Сем Вілсон (Ентоні Макі) вперше виступає в ролі Капітана Америки. Після зустрічі із новообраним президентом США Таддеусом Россом (Гаррісон Форд) він опиняється в центрі гучного міжнародного скандалу і має розплутати клубок тіньових змов.

Прем'єра 13 лютого.

Бріджит Джонс: Закохана у хлопця

Журналістка Бріджит Джонс (Рене Зеллвегер) зіштовхується з новими викликами в житті після смерті свого коханого містера Дарсі. Чи зможе вона знову відкрити своє серце та знайти нове кохання?

Прем'єра 13 лютого.

Бруталіст

Епічна історична драма про угорського архітектора Ласло Тота, який після Другої світової війни емігрує до США. Головні ролі виконують Едріен Броуді та Гай Пірс.

Прем'єра 20 лютого.

Справжній біль

Фільм розповідає історію двоюрідних братів, Девіда (Джессі Айзенберг) і Бенджі (Кіран Калкін). Вони зустрічаються через багато років, аби виконати волю своєї покійної бабусі та вирушити до Польщі. Там вони відвідають місця пам'яті Голокосту та зіштовхнуться із давніми конфліктами. За роль у фільмі Кіран Калкін був номінований на "Оскар-2025".

Прем'єра 20 лютого.

Раніше ми ділилися добіркою найромантичніших фільмів, які варто подивитися із другою половинкою.

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