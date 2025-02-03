Культові 10 ролей у кіно, які могли зіграти інші актори - фото

Джек Спарроу. Фото: скриншот

Чи могли б ви зараз уявити "Піратів Карибського моря" без Джонні Деппа або "Титанік" без Леонардо Ді Капріо? Історія кінематографа сповнена несподіваних рішень кастингу, які могли б кардинально змінити улюблені фільми.

Новини.LIVE розповідають про 10 культових персонажів, яких могли б втілити зовсім інші зірки.

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Капітан Джек Спарроу — "Пірати Карибського моря"

Ексцентричний та дивакуватий капітан "Чорної перлини" став улюбленим кіногероєм для мільйонів глядачів завдяки неперевершеній грі та імпровізаціям Джоні Деппа. Хоча спершу Disney були не задоволені дивакуватою грою актора та хотіли, аби у фільмі грав Джим Керрі. Однак той відмовився від ролі Джека Спарроу заради знімань у "Брюсі Всемогутньому", тож тепер світ знає капітана Горобця саме у виконанні Деппа.

Джонні Депп/Джим Керрі. Фото: коллаж Новини.LIVE

Джек та Роза — "Титанік"

Цікаво, що на головну роль у стрічці претендував Метью Макконагі. Режисер Джеймс Кемерон був готовий взяти актора, аж поки на кастингу не з'явився юний Леонардо Ді Капріо, який підкорив усіх жінок на майданчику своїми чарами.

Леонардо Ді Капріо/Метью Макконагі. Фото: коллаж Новини.LIVE

А ось партнеркою Лео могла стати не Кейт Вінслет, а Гвінет Пелтроу. Однак зірка сама відмовилася від участі у проєкті.

Кейт Вінслет/Гвінет Пелтроу. Фото: коллаж Новини.LIVE

Лара Крофт — "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць"

Спокуслива Анджеліна Джолі чудово втілила на екрані мисливицю за скарбами Лару Крофт. Однак режисери серйозно розглядали у якості головні героїні Кетрін Зету-Джонс. Зрештою енергійність та харизма Джолі перемогли, і роль дісталася їй.

Анджеліна Джолі/Кетрін Зета-Джонс. Фото: коллаж Новини.LIVE

Форрест Гамп — "Форрест Гамп"

Важко уявити когось іншого в образі цього легендарного персонажа. Стрічка із Томом Генксом, яка увійшла в історію кіно, могла бути зовсім іншою, адже головну роль у ній мав зіграти Джон Траволта. Натомість зірка "Кримінального чтива" відмовився.

Том Генкс/Джон Траволта. Фото: коллаж Новини.LIVE

Росомаха — "Люди Ікс"

Роль Росомахи у франшизі "Люди Ікс" та всесвіті Marvel стала проривом для Г'ю Джекмана. Але на цю роль також претендував Рассел Кроу, проте зрештою відмовився.

Г'ю Джекман/Рассел Кроу. Фото: коллаж Новини.LIVE

Максимус — "Гладіатор"

До речі, сам Рассел Кроу теж не одразу отримав роль у стрічці Рідлі Скотта. На роль римського полководця претендував Мел Гібсон, але режисер віддав перевагу Кроу.

Рассел Кроу/Мел Гібсон. Фото: коллаж Новини.LIVE

Гендальф — "Володар перснів"

Ієн Маккеллен втілив у фентезійній сазі незабутній образ мудрого чаклуна. Проте фани могли побачити Гендальфа зовсім іншим, а саме у виконанні Шона Коннері. Актор відмовився від цієї ролі, бо не зрозумів сценарій.

Ієн Маккеллен/Шон Коннері. Фото: коллаж Новини.LIVE

Бетмен — "Темний лицар"

На роль Бетмена у стрічці Крістофера Нолана першочергово пробувався Хіт Леджер. Однак режисер побачив у акторі ідеального претендента на роль його противника — Джокера. А Бетмена на екрані втілив Крістіан Бейл.

Крістіан Бейл/Хіт Леджер. Фото: коллаж Новини.LIVE

Нео — "Матриця"

Сьогодні варко уявити, хто б краще за Кіану Рівза впорався із роллю Нео у культовому фільмі. Хоча цю роль пропонували і іншому актор, а саме Віллу Сміту. Але він відмовився від ролі, щоб знятися у "Дикому, дикому Заході".

Кіану Рівз/Вілл Смітт. Фото: коллаж Новини.LIVE

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