Що подивитися у кіно цього тижня — новинки фільмів та мультиків

Кадр з фільму "Компаньйон". Фото: скриншот

Цього тижня в український кінопрокат вийшло чимало новинок. Серед них атмосферна сімейна комедія, детектив, історична драма та горрори, від яких мурахи йдуть шкірою.

Новини.LIVE розповідає, які кіноновинки варті вашої уваги.

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Дім за склом (Україна)

Успішне життя архітекторки Вікторії в одну мить руйнується після зникнення її єдиної доньки, яка щойно вступила до вишу. Разом із дівчиною зникає і її бойфренд, підозрюваний у торгівлі забороненими речовинами. Вікторія усіма силами намагається знайти дочку та довести її непричетність до "темних справ" її хлопця.

Мати зниклої починає власне розслідування, аби не втратити важливий проєкт та відносити репутацію доньки. Однак у пошуках Вікторії доведеться зазирнути не лише у таємниці доньки, а й відкрити свої.

Народ vs Космо (Швейцарія)

Собака на ім'я Космо тричі напав на людей, і тепер за законом його мають приспати. Його господар, слабозрячий Даріуч, у відчаї. В пошуках порятунку для улюбленця він звертається до адвокатки Авріл Луччіані. Жінка відома тим, що береться за складні справи, навіть якщо вони здаються безнадійними. Через це вона часто програє, що не подобається її керівництву. Цього разу Авріл вирішила за будь-яку ціну виграти. Судовий процес обіцяє бути унікальним, адже востаннє собак судили ще в середньовіччі.

Компаньйон (США)

Молода пара Джош та Айріс на перший погляд нічим не відрізняються від інших закоханих. Проте є нюанс — вона лиш робот-компаньйон, яка запрограмована побудувати ідеальні стосунки із божевільним, не здатним знайти собі справжню дівчину.

Джош та Айріс разом вирушають за місто, аби провести вихідні у затишному будинку знайомого мільярдера. Однак відпочинок виходить з під контроля, коли гості опиняються в епіцентрі смертельної гри.

Чужі тіла (Нова Зеландія)

Ще один хоррор, який змусить вас налякає вас не на жарт. У центрі сюжету — стипендіатка Вей, яка приїхала до Нової Зеландії для проведення медичних досліджень в престижному університеті. Вона сором'язлива дівчина, яка приховує на своєму обличчі генетичний дефект.

Дівчина неабияк налаштована змінити свою долю і повернути красу. Для цього Вей занурюється у дослідження покійного батька та починає працювати над революційною процедурою, здатною змінити її життя. Заради своїх цілей Вей готова на все.

Людопес (США)

За сюжетом, поліцейський Нейт і його вірний пес Грег завжди були готові прийти на допомогу тим, хто опинився в біді. Вони не боялися небезпеки, тож коли знадобилося знешкодити вибухівку, не вагалися ні секунди, але пристрій спрацював.

Надзвичайна операція врятувала їхні життя, але мала несподіваний результат — тепер вони стали одним цілим. Так з'явився Людопес — герой із тілом людини та головою собаки. Завдань для нього вистачає, адже він — єдиний, хто може протистояти підступному злодію, коту Піті.

Нагадаємо, також у прокат вийшов документальний фільм ГУР про міжнародний легіон, який воює на боці українців.

Також стала відома дата виходу нового сезону "Гри в кальмара".