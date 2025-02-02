Что посмотреть в кино на этой неделе — новинки фильмов и мультиков

Кадр из фильма "Компаньон". Фото: скриншот

На этой неделе в украинский кинопрокат вышло немало новинок. Среди них атмосферная семейная комедия, детектив, историческая драма и хорроры, от которых мурашки идут по коже.

Новини.LIVE рассказывает, какие киноновинки стоят вашего внимания.

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Дом за стеклом (Украина)

Успешная жизнь архитектора Виктории в один миг рушится после исчезновения ее единственной дочери, которая только что поступила в вуз. Вместе с девушкой исчезает и ее бойфренд, подозреваемый в торговле запрещенными веществами. Виктория всеми силами пытается найти дочь и доказать ее непричастность к "темным делам" ее парня.

Мать пропавшей начинает собственное расследование, чтобы не потерять важный проект и сохранить репутацию дочери. Однако в поисках Виктории придется заглянуть не только в тайны дочери, но и открыть свои.

Народ vs Космо (Швейцария)

Собака по имени Космо трижды напала на людей, и теперь по закону ее должны усыпить. Его хозяин, слабовидящий Дариуч, в отчаянии. В поисках спасения для любимца он обращается к адвокату Аврил Луччиани. Женщина известна тем, что берется за сложные дела, даже если они кажутся безнадежными. Из-за этого она часто проигрывает, что не нравится ее руководству. На этот раз Аврил решила любой ценой выиграть. Судебный процесс обещает быть уникальным, ведь последний раз собак судили еще в средневековье.

Компаньон (США)

Молодая пара Джош и Айрис на первый взгляд ничем не отличаются от других влюбленных. Однако есть нюанс — она лишь робот-компаньон, которая запрограммирована построить идеальные отношения с сумасшедшим, не способным найти себе настоящую девушку.

Джош и Айрис вместе отправляются за город, чтобы провести выходные в уютном доме знакомого миллиардера. Однако отдых выходит из-под контроля, когда гости оказываются в эпицентре смертельной игры.

Чужие тела (Новая Зеландия)

Еще один хоррор, который заставит вас напугает вас не на шутку. В центре сюжета — стипендиатка Вей, которая приехала в Новую Зеландию для проведения медицинских исследований в престижном университете. Она застенчивая девушка, которая скрывает на своем лице генетический дефект.

Девушка изрядно настроена изменить свою судьбу и вернуть красоту. Для этого Вэй погружается в исследования покойного отца и начинает работать над революционной процедурой, способной изменить ее жизнь. Ради своих целей Вэй готова на все.

Людопес (США)

По сюжету, полицейский Нейт и его верный пес Грег всегда были готовы прийти на помощь тем, кто оказался в беде. Они не боялись опасности, поэтому когда понадобилось обезвредить взрывчатку, не колебались ни секунды, но устройство сработало.

Чрезвычайная операция спасла их жизни, но имела неожиданный результат — теперь они стали одним целым. Так появился Людопес — герой с телом человека и головой собаки. Задач для него хватает, ведь он — единственный, кто может противостоять коварному вору, коту Пити.

Напомним, также в прокат вышел документальный фильм ГУР о международном легионе, который воюет на стороне украинцев.

Также стала известна дата выхода нового сезона "Игры в кальмара".