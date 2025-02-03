Культовые 10 ролей в кино, которые могли сыграть другие актеры - фото

Джек Спарроу. Фото: скриншот

Могли бы вы сейчас представить "Пиратов Карибского моря" без Джонни Деппа или "Титаник" без Леонардо Ди Каприо? История кинематографа полна неожиданных решений кастинга, которые могли бы кардинально изменить любимые фильмы.

Новини.LIVE рассказывают о 10 культовых персонажах, которых могли бы воплотить совсем другие звезды.

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Капитан Джек Спарроу — "Пираты Карибского моря"

Эксцентричный и странный капитан "Черной жемчужины" стал любимым киногероем для миллионов зрителей благодаря непревзойденной игре и импровизациям Джони Деппа. Хотя сначала Disney были недовольны странной игрой актера и хотели, чтобы в фильме играл Джим Керри. Однако тот отказался от роли Джека Спарроу ради съемок в "Брюсе Всемогущем", и теперь мир знает капитана Воробья именно в исполнении Деппа.

Джонни Депп/Джим Керри. Фото: коллаж Новини.LIVE

Джек и Роза — "Титаник"

Интересно, что на главную роль в ленте претендовал Мэтью Макконахи. Режиссер Джеймс Кэмерон был готов взять актера, пока на кастинге не появился юный Леонардо Ди Каприо, который покорил всех женщин на площадке своими чарами.

Леонардо Ди Каприо/Мэтью Макконахи. Фото: коллаж Новини.LIVE

А вот партнершей Лео могла стать не Кейт Уинслет, а Гвинет Пэлтроу. Однако звезда сама отказалась от участия в проекте.

Кейт Уинслет/Гвинет Пэлтроу. Фото: коллаж Новини.LIVE

Лара Крофт — "Лара Крофт: Расхитительница гробниц"

Соблазнительная Анджелина Джоли прекрасно воплотила на экране охотницу за сокровищами Лару Крофт. Однако режиссеры серьезно рассматривали в качестве главной героини Кэтрин Зету-Джонс. В конце концов энергичность и харизма Джоли победили и роль досталась ей.

Анджелина Джоли/Кэтрин Зета-Джонс. Фото: коллаж Новини.LIVE

Форрест Гамп — "Форрест Гамп"

Трудно представить кого-то другого в образе этого легендарного персонажа. Лента с Томом Хэнксом, которая вошла в историю кино, могла быть совсем другой, ведь главную роль в ней должен был сыграть Джон Траволта. Зато звезда "Криминального чтива" отказался.

Том Хэнкс/Джон Траволта. Фото: коллаж Новини.LIVE

Росомаха — "Люди Икс"

Роль Росомахи во франшизе "Люди Икс" и вселенной Marvel стала прорывом для Хью Джекмана. Но на эту роль также претендовал Рассел Кроу, однако в итоге отказался.

Хью Джекман/Рассел Кроу. Фото: коллаж Новини.LIVE

Максимус — "Гладиатор"

Кстати, сам Рассел Кроу тоже не сразу получил роль в ленте Ридли Скотта. На роль римского полководца претендовал Мел Гибсон, но режиссер отдал предпочтение Кроу.

Рассел Кроу/Мел Гибсон. Фото: коллаж Новини.LIVE

Гэндальф — "Властелин колец"

Иен Маккеллен воплотил в фэнтезийной саге незабываемый образ мудрого колдуна. Однако фаны могли увидеть Гэндальфа совсем другим, а именно в исполнении Шона Коннери. Актер отказался от этой роли, потому что не понял сценарий.

Иэн Маккеллен/Шон Коннери. Фото: коллаж Новини.LIVE

Бэтмен — "Темный рыцарь"

На роль Бэтмена в ленте Кристофера Нолана в первую очередь пробовался Хит Леджер. Однако режиссер увидел в актере идеального претендента на роль его противника - Джокера. А Бэтмена на экране воплотил Кристиан Бэйл.

Кристиан Бэйл/Хит Леджер. Фото: коллаж Новини.LIVE

Нео — "Матрица"

Сегодня сложно представить, кто бы лучше Киану Ривза справился с ролью Нео в культовом фильме. Хотя эту роль предлагали и другому актер, а именно Уиллу Смиту. Но он отказался от роли, чтобы сняться в "Диком, диком Западе".

Киану Ривз/Уилл Смитт. Фото: коллаж Новини.LIVE

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