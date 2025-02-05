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Самые ожидаемые новинки февраля — что ждать в этом месяце в кино

5 февраля 2025 13:30
Мария Коваленко - Редактор
Новинки февраля 2025 - что посмотреть в этом месяце в кино
Постер фильма "Капитан Америка: Чудесный новый мир". Фото: instagram.com/marvel
Мария Коваленко - Редактор

Февраль порадует киноманов премьерами — от романтических комедий до супергеройских боевиков. Среди новинок в кинотеатрах номинант на "Оскар-2025" и биографическая драма с Венсаном Касселем.

Новини.LIVE рассказывает о главных кинопремьерах февраля.

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Сент-Экзюпери

Биографический фильм расскажет об авторе "Маленького принца" Антуане де Сента-Экзюпери (Венсан Кассель). Писатель работает пилотом в Aéropostale в Аргентине, как вдруг его товарищ загадочно исчезает в Андах. Сент-Экзюпери решается отправиться на поиск друга и делает мечту своей самой большой силой.

Премьера 6 февраля 2025 года

Канадец

Культовый режиссер-документалист Леонард Файф (Ричар Гир) много лет скрывал настоящую историю своей жизни. На пороге смерти он решает рассказать всю правду о себе.

Премьера 6 февраля.

Капитан Америка: Чудесный новый мир

В новой части франшизы Marvel Сэм Уилсон (Энтони Маки) впервые выступает в роли Капитана Америки. После встречи с новоизбранным президентом США Таддеусом Россом (Харрисон Форд) он оказывается в центре громкого международного скандала и должен распутать клубок теневых заговоров.

Премьера 13 февраля.

Бриджит Джонс: Влюблена в парня

Журналистка Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер) сталкивается с новыми вызовами в жизни после смерти своего любимого мистера Дарси. Сможет ли она снова открыть свое сердце и найти новую любовь?

Премьера 13 февраля.

Бруталист

Эпическая историческая драма о венгерском архитекторе Ласло Тота, который после Второй мировой войны эмигрирует в США. Главные роли исполняют Эдриен Броуди и Гай Пирс.

Премьера 20 февраля.

Настоящая боль

Фильм рассказывает историю двоюродных братьев, Дэвида (Джесси Айзенберг) и Бенджи (Киран Калкин). Они встречаются через много лет, чтобы выполнить волю своей покойной бабушки и отправиться в Польшу. Там они посетят места памяти Холокоста и столкнутся с давними конфликтами. За роль в фильме Киран Калкин был номинирован на "Оскар-2025".

Премьера 20 февраля.

Ранее мы делились подборкой самых романтичных фильмов, которые стоит посмотреть со второй половинкой.

Также узнайте, каких 10 легендарных киногероев могли сыграть совсем другие актеры.

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