Карла Софія Гаскон потрапила в скандал — номінантку на Оскар звинуватили в расизмі

Карла Софія Гаскон. Фото: instagram.com/karsiagascon

Зірка фільму "Емілія Перес" Карла Софія Гаскон втрапила у гучний скандал через свої публікації у соцмережах. Номінантці на премію "Оскар-2025" пригадали її ісламофобські та расистські дописи в Х.

Про це пише Page Six.

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У мережі "спливли" старі висловлювання іспанської трансгендерної акторки у соцмережах. На своїй сторінці Гаскон неодноразово робила суперечливі заяви про іслам, різноманітність на "Оскарі" та арешт афроамериканця Джорджа Флойда, який спровокував протести Black Lives Matter.

В акаунті Гаскон знайшли десятки подібних дописів з ісламофобськими та расистськими висловлюваннями зірки:

"Іслам стає осередком інфекції для людства, яке необхідно терміново вилікувати".

"Скільки ще разів історії доведеться виганяти маврів з Іспанії... Ми ще не усвідомили, що означає ця загроза цивілізацій, яка постійно атакує свободу і цілісність особистості".

"Новий напад у Франції, обезголовлення в Ніцці одним з цих недоумкуватих послідовників Аллаха. Скільки разів нам доведеться виганяти цих божевільних з Європи, поки ми не зрозуміємо, що їхня релігія несумісна із західними цінностями"

it’s so insane that karla sofía gascón still has these tweets up. straight up have never seen tweets this racist from someone actively campaigning to win an ACADEMY AWARD. there are more than a dozen… pic.twitter.com/1rcNzkJXuo — sarah hagi (@KindaHagi) January 30, 2025

Дісталося від Гаскон і церемонії "Оскар", перемогти в якій акторка сподівається цьогоріч. Після вручення нагород 2021 року у своєму X Карла назвала церемонію "потворною".

Після гучного скандалу у мережі зірка видалила свій акаунт та звернулася з вибаченнями до усіх, кого могли зачепити її висловлювання.

"Я хочу визнати дискусію навколо моїх минулих постів у соціальних мережах, які завдали болю. Як людина з маргіналізованої спільноти, я дуже добре знаю ці страждання і глибоко перепрошую тих, кому я завдала болю. Все своє життя я боролася за кращий світ. Я вірю, що світло завжди буде перемагати темряву", — сказала Гаскон.

Акторка Карла Софія Гаскон. Фото: instagram.com/karsiagascon

Нагадаємо, 52-річна іспанка Карла Софія Гаскон стала першою трансгендерною акторкою, номінованою на премію "Оскар". Зірка отримала номінацію "Найкраща жіноча роль" за участь у фільмі "Емілія Перес". Загалом стрічка, в якій окрім Гаскон знялися Селена Гомес та Зої Салдана, отримала 13 номінацій на статуетку.

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