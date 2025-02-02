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Номінантка на Оскар-2025 втрапила у скандал через соцмережі

2 лютого 2025 07:06
Марія Коваленко - Редактор
Карла Софія Гаскон потрапила в скандал — номінантку на Оскар звинуватили в расизмі
Карла Софія Гаскон. Фото: instagram.com/karsiagascon
Марія Коваленко - Редактор

Зірка фільму "Емілія Перес" Карла Софія Гаскон втрапила у гучний скандал через свої публікації у соцмережах. Номінантці на премію "Оскар-2025" пригадали її ісламофобські та расистські дописи в Х.

Про це пише Page Six.

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У мережі "спливли" старі висловлювання іспанської трансгендерної акторки у соцмережах. На своїй сторінці Гаскон неодноразово робила суперечливі заяви про іслам, різноманітність на "Оскарі" та арешт афроамериканця Джорджа Флойда, який спровокував протести Black Lives Matter.

В акаунті Гаскон знайшли десятки подібних дописів з ісламофобськими та расистськими висловлюваннями зірки:

"Іслам стає осередком інфекції для людства, яке необхідно терміново вилікувати".

"Скільки ще разів історії доведеться виганяти маврів з Іспанії... Ми ще не усвідомили, що означає ця загроза цивілізацій, яка постійно атакує свободу і цілісність особистості".

"Новий напад у Франції, обезголовлення в Ніцці одним з цих недоумкуватих послідовників Аллаха. Скільки разів нам доведеться виганяти цих божевільних з Європи, поки ми не зрозуміємо, що їхня релігія несумісна із західними цінностями"

Дісталося від Гаскон і церемонії "Оскар", перемогти в якій акторка сподівається цьогоріч. Після вручення нагород 2021 року у своєму X Карла назвала церемонію "потворною".

Після гучного скандалу у мережі зірка видалила свій акаунт та звернулася з вибаченнями до усіх, кого могли зачепити її висловлювання.

"Я хочу визнати дискусію навколо моїх минулих постів у соціальних мережах, які завдали болю. Як людина з маргіналізованої спільноти, я дуже добре знаю ці страждання і глибоко перепрошую тих, кому я завдала болю. Все своє життя я боролася за кращий світ. Я вірю, що світло завжди буде перемагати темряву", — сказала Гаскон.

Акторка Карла Софія Гаскон - фото
Акторка Карла Софія Гаскон. Фото: instagram.com/karsiagascon

Нагадаємо, 52-річна іспанка Карла Софія Гаскон стала першою трансгендерною акторкою, номінованою на премію "Оскар". Зірка отримала номінацію "Найкраща жіноча роль" за участь у фільмі "Емілія Перес". Загалом стрічка, в якій окрім Гаскон знялися Селена Гомес та Зої Салдана, отримала 13 номінацій на статуетку.

Раніше ми розповідали про ТОП-5 фільмів з найкращими костюмами, номіновані на "Оскар-2025".

Також стало відомо, що фільм про війну в Україні також претендує на премію Академії.

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