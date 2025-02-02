Карла София Гаскон попала в скандал — номинантку на Оскар обвинили в расизме

Карла София Гаскон. Фото: instagram.com/karsiagascon

Звезда фильма "Эмилия Перес" Карла София Гаскон попала в громкий скандал из-за своих публикаций в соцсетях. Номинантке на премию "Оскар-2025" припомнили ее исламофобские и расистские сообщения в Х.

Об этом пишет Page Six.

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В сети "всплыли" старые высказывания испанской трансгендерной актрисы в соцсетях. На своей странице Гаскон неоднократно делала противоречивые заявления об исламе, разнообразии на "Оскаре" и аресте афроамериканца Джорджа Флойда, который спровоцировал протесты Black Lives Matter.

В аккаунте Гаскон нашли десятки подобных сообщений с исламофобскими и расистскими высказываниями звезды:

"Ислам становится очагом инфекции для человечества, которое необходимо срочно вылечить".

"Сколько еще раз истории придется изгонять мавров из Испании... Мы еще не осознали, что означает эта угроза цивилизации, которая постоянно атакует свободу и целостность личности".

"Новое нападение во Франции, обезглавливание в Ницце одним из этих слабоумных последователей Аллаха. Сколько раз нам придется изгонять этих сумасшедших из Европы, пока мы не поймем, что их религия несовместима с западными ценностями"

Это безумие, что Карла София Гаскон до сих пор вывешивает эти твиты. прямо никогда не видела таких расистских твитов от кого-то, кто активно агитирует за победу в ACADEMY AWARD. их больше десятка... pic.twitter.com/1rcNzkJXuo - sarah hagi (@KindaHagi) 30 января 2025 г .

Досталось от Гаскон и церемонии "Оскар", победить в которой актриса надеется в этом году. После вручения наград 2021 года в своем X Карла назвала церемонию "уродливой".

После громкого скандала в сети звезда удалила свой аккаунт и обратилась с извинениями ко всем, кого могли задеть ее высказывания.

"Я хочу признать дискуссию вокруг моих прошлых постов в социальных сетях, которые причинили боль. Как человек из маргинализированного сообщества, я очень хорошо знаю эти страдания и глубоко прошу прощения у тех, кому я причинила боль. Всю свою жизнь я боролась за лучший мир. Я верю, что свет всегда будет побеждать тьму", — сказала Гаскон.

Актриса Карла София Гаскон. Фото: instagram.com/karsiagascon

Напомним, 52-летняя испанка Карла София Гаскон стала первой трансгендерной актрисой, номинированной на премию "Оскар". Звезда получила номинацию "Лучшая женская роль" за участие в фильме "Эмилия Перес". В целом лента, в которой кроме Гаскон снялись Селена Гомес и Зои Салдана, получила 13 номинаций на статуэтку.

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