Рецепти з улюблених фільмів — що приготувати за мотивами кіно

Топ улюблених кінорецептів — від кави Амелі до тістечок Санси
Кіно надихає не лише емоціями та сюжетами, а й смаками. Деякі страви з улюблених фільмів стали настільки культовими, що аж кортить спробувати їх в реальному житті.
Новини.LIVE діляться із вами рецептами, які допоможуть хоча б на мить відчути себе героєм улюбленого фільму.
Кава по-французьки — "Амелі"
Ту саму каву по-французьки, яку готувала чарівна офіціантка Амелі в затишному паризькому кафе легко приготувати вдома. Вибух смаків та незвичне поєднання точно варто спробувати. До речі, цю саму каву досі готують у кафе, де проходили знімання стрічки.
- 6 ч. л. меленої кави
- 4 ч. л. коньяку
- 4 чашки окропу
- сіль
- цукор
Каву залийте водою та варіть у турці до появи перших бульбашок. Додайте до неї коньяк, дрібку солі та цукор за смаком. Радимо спробувати із кремом-брюле!
Вишневий пиріг — "Твін Пікс"
Якщо ви, як і агент Купер, не можете встояти перед "до біса смачним" вишневим пирогом, настав час приготувати його самостійно. Класичний американський cherry pie із хрустким тістом і соковитою начинкою стане ідеальним доповненням — звучить неймовірно!
Для тіста
- 250 г маргарину
- 1 яйце
- 200 г цукру
- 400 г борошна (може знадобитися трохи більше)
- 2 ч. л. розпушувача
Для начинки
- 600 г замороженої вишні без кісточок
- 150 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- 1 ст. л. з гіркою кукурудзяного крохмалю
Наріжте холодне масло кубиками й перетріть його з борошном, сіллю та цукром у крихту. Додайте крижану воду й замісіть однорідне тісто. Розділіть його на дві частини, загорніть у плівку й охолоджуйте 30 хвилин.
Вишні змішайте з другою порцією цукру, крохмалем, лимонним соком і ваніллю. Прогрійте на середньому вогні, поки маса не загусне. Додайте вершкове масло, перемішайте й остудіть.
Розкачайте одну частину тіста й викладіть у форму. Додайте начинку.
Другу частину тіста розкачайте, наріжте смужками й зробіть плетену решітку (або накрийте цільним шаром і зробіть надрізи). Змастіть пиріг жовтком із молоком. Випікайте при 190°C 45-60 хвилин до золотистої скоринки.
І не забудьте подати його з чашкою доброї чорної кави!
Мілкшейк Мії Волес — "Кримінальне чтиво"
Молочний коктейль за 5 доларів? Саме цей напій замовляє Мія Волес у легендарній сцені із Вінсетом Вегою. Цей ванільний шейк точно не залишить байдужими і вас!
- 200 мл охолодженого молока
- 100 г ванільного морозива
- 1 ч. л. цукру (за бажанням)
- 0,5 ч. л. ванільного екстракту
- 1 ст. л. збитих вершків для подачі
- вишня або шоколадна стружка для подачі
У блендері збийте морозиво, молоко, цукор і ванільний екстракт до однорідної кремової консистенції. Використовуйте високу склянку або класичний келих для молочного коктейлю. Додайте зверху збиті вершки, і обов'язково — вишню або трохи шоколадної стружки.
Якби Мія Воллес пила його зараз, вона б точно сказала: "Це, чорт забирай, смачний коктейль!".
Лимонні тістечка — "Гра престолів"
Якщо Санса Старк і мала слабкість, то це були лимонні тістечка. Ароматні, ніжні та з легкою цитрусовою кислинкою — ці маленькі шедеври ідеально підійдуть до чашки чаю або келиха вина, як у Вестеросі.
Для тіста
- 3 курячих яйця
- 8 ст. л. цукру
- 8 ст. л. борошна
- 10 г розпушувачу
- 4 ст. л. води
- дрібка солі
- 1 ст. л. лимонного соку
- цедра лимону
Для лимонної "шапочки"
- 115 г лимонного фрешу
- 110 г цукру
- 1-2 ч. л. крохмалю
- 4 яєчних жовтка
- цедра лимону
- 60 г вершкового масла
- 20 г листового желатину
Спершу приготуйте курд для лимонної "шапочки" — змішайте всі інгредієнти, окрім желатину, в сотейнику та поставте на середній вогонь. Постійно помішуйте вінчиком, поки крем не загусне. Зніміть із плити, процідіть через сито, щоб позбутися цедри. Накрийте плівкою впритул до поверхні та охолоджуйте щонайменше 2 години.
Далі займіться тістом. Розділіть яйця на білки та жовтки. Жовтки збийте з 4 ст. л. цукру до пишної піни, поступово додаючи воду та лимонний сік. Окремо збийте білки з дрібкою солі до стійких піків, поступово всипаючи 4 ст. л. цукру. Змішайте борошно з розпушувачем і просійте в жовткову масу. Обережно введіть збиті білки, додайте лимонну цедру. Розподіліть тісто по підготовлених формах. Випікайте 25-30 хвилин при 180 °C.
Після на дно кожної формочки викладіть по 2 ст. л. лимонного курду, змішаного з розтопленим желатином. Зверху акуратно викладіть бісквітні основи. Охолоджуйте 1 годину, потім обережно вийміть тістечка з формочок.
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