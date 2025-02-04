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Топ улюблених кінорецептів — від кави Амелі до тістечок Санси

4 лютого 2025 14:05
Марія Коваленко - Редактор
Рецепти з улюблених фільмів — що приготувати за мотивами кіно
Кадр з фільму "Амелі". Фото: скриншот
Марія Коваленко - Редактор

Кіно надихає не лише емоціями та сюжетами, а й смаками. Деякі страви з улюблених фільмів стали настільки культовими, що аж кортить спробувати їх в реальному житті.

Новини.LIVE діляться із вами рецептами, які допоможуть хоча б на мить відчути себе героєм улюбленого фільму.

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Кава по-французьки — "Амелі"

Ту саму каву по-французьки, яку готувала чарівна офіціантка Амелі в затишному паризькому кафе легко приготувати вдома. Вибух смаків та незвичне поєднання точно варто спробувати. До речі, цю саму каву досі готують у кафе, де проходили знімання стрічки.

  • 6 ч. л. меленої кави
  • 4 ч. л. коньяку
  • 4 чашки окропу
  • сіль
  • цукор

Каву залийте водою та варіть у турці до появи перших бульбашок. Додайте до неї коньяк, дрібку солі та цукор за смаком. Радимо спробувати із кремом-брюле!

Кава по-французьки з "Амелі"
Кава у кафе з фільму "Амелі". Фото: instagram.com/chrysa_cha

Вишневий пиріг — "Твін Пікс"

Якщо ви, як і агент Купер, не можете встояти перед "до біса смачним" вишневим пирогом, настав час приготувати його самостійно. Класичний американський cherry pie із хрустким тістом і соковитою начинкою стане ідеальним доповненням — звучить неймовірно!

Для тіста

  • 250 г маргарину
  • 1 яйце
  • 200 г цукру
  • 400 г борошна (може знадобитися трохи більше)
  • 2 ч. л. розпушувача

Для начинки

  • 600 г замороженої вишні без кісточок
  • 150 г цукру
  • 10 г ванільного цукру
  • 1 ст. л. з гіркою кукурудзяного крохмалю

Наріжте холодне масло кубиками й перетріть його з борошном, сіллю та цукром у крихту. Додайте крижану воду й замісіть однорідне тісто. Розділіть його на дві частини, загорніть у плівку й охолоджуйте 30 хвилин.

Вишні змішайте з другою порцією цукру, крохмалем, лимонним соком і ваніллю. Прогрійте на середньому вогні, поки маса не загусне. Додайте вершкове масло, перемішайте й остудіть.

Розкачайте одну частину тіста й викладіть у форму. Додайте начинку.
Другу частину тіста розкачайте, наріжте смужками й зробіть плетену решітку (або накрийте цільним шаром і зробіть надрізи). Змастіть пиріг жовтком із молоком. Випікайте при 190°C 45-60 хвилин до золотистої скоринки.

І не забудьте подати його з чашкою доброї чорної кави!

Вишневий пиріг з серіалу "Твін Пікс" - рецепт
Кадр з серіалу "Твін Пікс". Фото: скриншот

Мілкшейк Мії Волес — "Кримінальне чтиво"

Молочний коктейль за 5 доларів? Саме цей напій замовляє Мія Волес у легендарній сцені із Вінсетом Вегою. Цей ванільний шейк точно не залишить байдужими і вас!

  • 200 мл охолодженого молока
  • 100 г ванільного морозива
  • 1 ч. л. цукру (за бажанням)
  • 0,5 ч. л. ванільного екстракту
  • 1 ст. л. збитих вершків для подачі
  • вишня або шоколадна стружка для подачі

У блендері збийте морозиво, молоко, цукор і ванільний екстракт до однорідної кремової консистенції. Використовуйте високу склянку або класичний келих для молочного коктейлю. Додайте зверху збиті вершки, і обов'язково — вишню або трохи шоколадної стружки.

Якби Мія Воллес пила його зараз, вона б точно сказала: "Це, чорт забирай, смачний коктейль!".

Молочний коктейль Мії Волес - рецепт
Кадр з фільму "Кримінальне чтиво". Фото: скриншот

Лимонні тістечка — "Гра престолів"

Якщо Санса Старк і мала слабкість, то це були лимонні тістечка. Ароматні, ніжні та з легкою цитрусовою кислинкою — ці маленькі шедеври ідеально підійдуть до чашки чаю або келиха вина, як у Вестеросі.

Для тіста

  • 3 курячих яйця
  • 8 ст. л. цукру
  • 8 ст. л. борошна
  • 10 г розпушувачу
  • 4 ст. л. води
  • дрібка солі
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • цедра лимону

Для лимонної "шапочки"

  • 115 г лимонного фрешу
  • 110 г цукру
  • 1-2 ч. л. крохмалю
  • 4 яєчних жовтка
  • цедра лимону
  • 60 г вершкового масла
  • 20 г листового желатину

Спершу приготуйте курд для лимонної "шапочки" — змішайте всі інгредієнти, окрім желатину, в сотейнику та поставте на середній вогонь. Постійно помішуйте вінчиком, поки крем не загусне. Зніміть із плити, процідіть через сито, щоб позбутися цедри. Накрийте плівкою впритул до поверхні та охолоджуйте щонайменше 2 години.

Далі займіться тістом. Розділіть яйця на білки та жовтки. Жовтки збийте з 4 ст. л. цукру до пишної піни, поступово додаючи воду та лимонний сік. Окремо збийте білки з дрібкою солі до стійких піків, поступово всипаючи 4 ст. л. цукру. Змішайте борошно з розпушувачем і просійте в жовткову масу. Обережно введіть збиті білки, додайте лимонну цедру. Розподіліть тісто по підготовлених формах. Випікайте 25-30 хвилин при 180 °C.

Після на дно кожної формочки викладіть по 2 ст. л. лимонного курду, змішаного з розтопленим желатином. Зверху акуратно викладіть бісквітні основи. Охолоджуйте 1 годину, потім обережно вийміть тістечка з формочок.

Лимонні тістечка Санси Старк - рецепт
Тістечка Санси Старк. Фото: скриншот

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