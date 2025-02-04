Рецепты из любимых фильмов - что приготовить по мотивам кино

Топ любимых кинорецептов — от кофе Амели до пирожных Сансы
Кино вдохновляет не только эмоциями и сюжетами, но и вкусами. Некоторые блюда из любимых фильмов стали настолько культовыми, что хочется попробовать их в реальной жизни.
Новини.LIVE делятся с вами рецептами, которые помогут хотя бы на мгновение почувствовать себя героем любимого фильма.
Кофе по-французски — "Амели"
Тот самый кофе по-французски, который готовила очаровательная официантка Амели в уютном парижском кафе, легко приготовить дома. Взрыв вкусов и необычное сочетание точно стоит попробовать. Кстати, этот самый кофе до сих пор готовят в кафе, где проходили съемки ленты:
- 6 ч. л. молотого кофе;
- 4 ч. л. коньяка;
- 4 чашки кипятка;
- соль;
- сахар.
Кофе залейте водой и варите в турке до появления первых пузырьков. Добавьте к нему коньяк, щепотку соли и сахар по вкусу. Советуем попробовать с кремом-брюле!
Вишневый пирог — "Твин Пикс"
Если вы, как и агент Купер, не можете устоять перед "чертовски вкусным" вишневым пирогом, пришло время приготовить его самостоятельно. Классический американский cherry pie с хрустящим тестом и сочной начинкой станет идеальным дополнением — звучит невероятно!
Для теста:
- 250 г маргарина;
- 1 яйцо;
- 200 г сахара;
- 400 г муки (может понадобиться немного больше);
- 2 ч. л. разрыхлителя.
Для начинки:
- 600 г замороженной вишни без косточек;
- 150 г сахара;
- 10 г ванильного сахара;
- 1 ст. л. с горкой кукурузного крахмала.
Нарежьте холодное масло кубиками и перетрите его с мукой, солью и сахаром в крошку. Добавьте ледяную воду и замесите однородное тесто. Разделите его на две части, заверните в пленку и охлаждайте 30 минут.
Вишни смешайте со второй порцией сахара, крахмалом, лимонным соком и ванилью. Прогрейте на среднем огне, пока масса не загустеет. Добавьте сливочное масло, перемешайте и остудите.
Раскатайте одну часть теста и выложите в форму. Добавьте начинку.
Вторую часть теста раскатайте, нарежьте полосками и сделайте плетеную решетку (или накройте цельным слоем и сделайте надрезы). Смажьте пирог желтком с молоком. Выпекайте при 190 °C 45-60 минут до золотистой корочки.
И не забудьте подать его с чашечкой хорошего черного кофе!
Милкшейк Мии Волес — "Криминальное чтиво"
Молочный коктейль за 5 долларов? Именно этот напиток заказывает Мия Волес в легендарной сцене с Винсетом Вегой. Этот ванильный шейк точно не оставит равнодушным и вас!
- 200 мл охлажденного молока;
- 100 г ванильного мороженого;
- 1 ч. л. сахара (по желанию);
- 0,5 ч. л. ванильного экстракта;
- 1 ст. л. взбитых сливок для подачи;
- вишня или шоколадная стружка для подачи.
В блендере взбейте мороженое, молоко, сахар и ванильный экстракт до однородной кремовой консистенции. Используйте высокий стакан или классический бокал для молочного коктейля. Добавьте сверху взбитые сливки, и обязательно - вишню или немного шоколадной стружки.
Если бы Мия Уоллес пила его сейчас, она бы точно сказала: "Это, черт возьми, вкусный коктейль!".
Лимонные пирожные — "Игра престолов"
Если Санса Старк и имела слабость, то это были лимонные пирожные. Ароматные, нежные и с легкой цитрусовой кислинкой — эти маленькие шедевры идеально подойдут к чашке чая или бокалу вина, как в Вестеросе.
Для теста:
- 3 куриных яйца;
- 8 ст. л. сахара;
- 8 ст. л. муки;
- 10 г разрыхлителя;
- 4 ст. л. воды;
- щепотка соли;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- цедра лимона.
Для лимонной "шапочки":
- 115 г лимонного фреша;
- 110 г сахара;
- 1-2 ч. л. крахмала;
- 4 яичных желтка;
- цедра лимона;
- 60 г сливочного масла;
- 20 г листового желатина.
Сначала приготовьте курд для лимонной "шапочки" — смешайте все ингредиенты, кроме желатина, в сотейнике и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивайте венчиком, пока крем не загустеет. Снимите с плиты, процедите через сито, чтобы избавиться от цедры. Накройте пленкой вплотную к поверхности и охлаждайте не менее 2 часов.
Далее займитесь тестом. Разделите яйца на белки и желтки. Желтки взбейте с 4 ст. л. сахара до пышной пены, постепенно добавляя воду и лимонный сок. Отдельно взбейте белки со щепоткой соли до устойчивых пиков, постепенно всыпая 4 ст. л. сахара. Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в желтковую массу. Осторожно введите взбитые белки, добавьте лимонную цедру. Распределите тесто по подготовленным формам. Выпекайте 25-30 минут при 180 °C.
После на дно каждой формочки выложите по 2 ст. л. лимонного курда, смешанного с растопленным желатином. Сверху аккуратно выложите бисквитные основы. Охлаждайте 1 час, затем осторожно выньте пирожные из формочек.
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