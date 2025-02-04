Рецепты из любимых фильмов - что приготовить по мотивам кино

Кадр из фильма "Амели". Фото: скриншот

Кино вдохновляет не только эмоциями и сюжетами, но и вкусами. Некоторые блюда из любимых фильмов стали настолько культовыми, что хочется попробовать их в реальной жизни.

Новини.LIVE делятся с вами рецептами, которые помогут хотя бы на мгновение почувствовать себя героем любимого фильма.

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Кофе по-французски — "Амели"

Тот самый кофе по-французски, который готовила очаровательная официантка Амели в уютном парижском кафе, легко приготовить дома. Взрыв вкусов и необычное сочетание точно стоит попробовать. Кстати, этот самый кофе до сих пор готовят в кафе, где проходили съемки ленты:

6 ч. л. молотого кофе;

4 ч. л. коньяка;

4 чашки кипятка;

соль;

сахар.

Кофе залейте водой и варите в турке до появления первых пузырьков. Добавьте к нему коньяк, щепотку соли и сахар по вкусу. Советуем попробовать с кремом-брюле!

Кофе в кафе из фильма "Амели". Фото: instagram.com/chrysa_cha

Вишневый пирог — "Твин Пикс"

Если вы, как и агент Купер, не можете устоять перед "чертовски вкусным" вишневым пирогом, пришло время приготовить его самостоятельно. Классический американский cherry pie с хрустящим тестом и сочной начинкой станет идеальным дополнением — звучит невероятно!

Для теста:

250 г маргарина;

1 яйцо;

200 г сахара;

400 г муки (может понадобиться немного больше);

2 ч. л. разрыхлителя.

Для начинки:

600 г замороженной вишни без косточек;

150 г сахара;

10 г ванильного сахара;

1 ст. л. с горкой кукурузного крахмала.

Нарежьте холодное масло кубиками и перетрите его с мукой, солью и сахаром в крошку. Добавьте ледяную воду и замесите однородное тесто. Разделите его на две части, заверните в пленку и охлаждайте 30 минут.

Вишни смешайте со второй порцией сахара, крахмалом, лимонным соком и ванилью. Прогрейте на среднем огне, пока масса не загустеет. Добавьте сливочное масло, перемешайте и остудите.

Раскатайте одну часть теста и выложите в форму. Добавьте начинку.

Вторую часть теста раскатайте, нарежьте полосками и сделайте плетеную решетку (или накройте цельным слоем и сделайте надрезы). Смажьте пирог желтком с молоком. Выпекайте при 190 °C 45-60 минут до золотистой корочки.

И не забудьте подать его с чашечкой хорошего черного кофе!

Кадр из сериала "Твин Пикс". Фото: скриншот

Милкшейк Мии Волес — "Криминальное чтиво"

Молочный коктейль за 5 долларов? Именно этот напиток заказывает Мия Волес в легендарной сцене с Винсетом Вегой. Этот ванильный шейк точно не оставит равнодушным и вас!

200 мл охлажденного молока;

100 г ванильного мороженого;

1 ч. л. сахара (по желанию);

0,5 ч. л. ванильного экстракта;

1 ст. л. взбитых сливок для подачи;

вишня или шоколадная стружка для подачи.

В блендере взбейте мороженое, молоко, сахар и ванильный экстракт до однородной кремовой консистенции. Используйте высокий стакан или классический бокал для молочного коктейля. Добавьте сверху взбитые сливки, и обязательно - вишню или немного шоколадной стружки.

Если бы Мия Уоллес пила его сейчас, она бы точно сказала: "Это, черт возьми, вкусный коктейль!".

Кадр из фильма "Криминальное чтиво". Фото: скриншот

Лимонные пирожные — "Игра престолов"

Если Санса Старк и имела слабость, то это были лимонные пирожные. Ароматные, нежные и с легкой цитрусовой кислинкой — эти маленькие шедевры идеально подойдут к чашке чая или бокалу вина, как в Вестеросе.

Для теста:

3 куриных яйца;

8 ст. л. сахара;

8 ст. л. муки;

10 г разрыхлителя;

4 ст. л. воды;

щепотка соли;

1 ст. л. лимонного сока;

цедра лимона.

Для лимонной "шапочки":

115 г лимонного фреша;

110 г сахара;

1-2 ч. л. крахмала;

4 яичных желтка;

цедра лимона;

60 г сливочного масла;

20 г листового желатина.

Сначала приготовьте курд для лимонной "шапочки" — смешайте все ингредиенты, кроме желатина, в сотейнике и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивайте венчиком, пока крем не загустеет. Снимите с плиты, процедите через сито, чтобы избавиться от цедры. Накройте пленкой вплотную к поверхности и охлаждайте не менее 2 часов.

Далее займитесь тестом. Разделите яйца на белки и желтки. Желтки взбейте с 4 ст. л. сахара до пышной пены, постепенно добавляя воду и лимонный сок. Отдельно взбейте белки со щепоткой соли до устойчивых пиков, постепенно всыпая 4 ст. л. сахара. Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в желтковую массу. Осторожно введите взбитые белки, добавьте лимонную цедру. Распределите тесто по подготовленным формам. Выпекайте 25-30 минут при 180 °C.

После на дно каждой формочки выложите по 2 ст. л. лимонного курда, смешанного с растопленным желатином. Сверху аккуратно выложите бисквитные основы. Охлаждайте 1 час, затем осторожно выньте пирожные из формочек.

Пирожные Сансы Старк. Фото: скриншот

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