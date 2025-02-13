Заведения Киева с романтической атмосферой - куда сходить на свидание 14 февраля

Романтические заведения Киева для свидания в День влюбленных
В День святого Валентина хочется провести время со своей второй половинкой в романтической атмосфере. К счастью, в Киеве много уютных ресторанов, которые сделают ваше свидание особенным.
Редакция Новини.LIVE делится подборкой столичных заведений, где можно отпраздновать 14 февраля.
11 Mirrors Restaurant & Bar
Проведите незабываемый вечер на высоте 11 этажа, откуда открывается непревзойденный вид на столицу. 14 февраля гостей заведения будет ждать романтическая атмосфера, живая музыка и особые праздничные позиции в меню.
Сafe Charlotte
"Французский уют в самом центре столицы" — слоган заведения. И действительно, здесь вы сможете почувствовать себя будто в одном из изысканных ресторанов Парижа.
TBILISO
Добавьте вашему свиданию пылких грузинских чувств. Ко Дню влюбленных ресторан подготовил особое меню и даже розыгрыш подарков.
Dom №10
Заведение имеет свою особую историю, которая также связана с любовью. Он рассказывает о жизни супругов — скульптора и художницы, которые жили здесь в 19 веке. Здесь будто оживают старые книжные романы.
Vero Vero
Подарите себе частичку Италии в этот праздничный день. Яркие вкусы итальянской кухни, пьянящие вина и особая атмосфера ждут вас.
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