Куди варто сходити на вихідних у Вінниці — рекомендації туристам

Дівчина шукає розваги у Вінниці. Фото: vinnitsa.info

Вінниця — старовинне та затишне місто зі своєю історією. Попри холодну та сніжну погоду, ви будете вражені його красою та атмосферою.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що варто подивитись у Вінниці на вихідних.

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Водонапірна вежа

Її створили у 1912 році за проєктом відомого вінницького архітектора Григорія Артинова. Місцеві мешканці набирали в ній воду і рятували життя інших під час пожеж. З її висоти, яка складає 28 метрів, відкриваються мальовничі краєвиди міста. Вежа розташована в самому Вінниці на Європейській площі.

Водонапірна вежа. Фото: instagram.com/vezha.ua

Набережна Roshen

Вона розташована на лівому березі річки Південний Буг напроти острова Кемпа. На ній знаходиться найбільший у світі плаваючий світломузичний Фонтан. Хоча взимку він не працює, ця місцевість вразить вас своєю красою. Фонтан зазвичай щороку відкривають у березні. На набережній встановили освітлення та облаштували дитячі майданчики, пішохідні та велосипедні доріжки.

Набережна Roshen. Фото: tamtour.com.ua

Садиба Михайла Коцюбинського

Музей-садиба відомого українського письменника розташований недалеко від Фонтану по вулиці Івана Бевза 15. В цьому маєтку він прожив 30 років. Вінничани та гості міста мають можливість відвідати 5 кімнат, які відображають побут та життя Коцюбинського. В музеї є багато архівних матеріалів та етнографії.

Садиба Михайла Коцюбинського. Фото: travels.in.ua

Вінницький трамвай

Гості міста мають можливість покататися екскурсійним трамваєм. Пасажири маршруту №4 (Залізничний вокзал – Барське шосе) можуть не лише дістатися до потрібної локації, а ще й дізнатися багато цікавого про історію та культуру Вінниці. Трамваї міста також обладнані безкоштовним інтернетом.

Вінницькі трамваї. Фото: Зорина Гаджук

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