Куда стоит сходить на выходных в Виннице - рекомендации туристам

Девушка ищет развлечения в Виннице. Фото: vinnitsa.info

Винница — старинный и уютный город со своей историей. Несмотря на холодную и снежную погоду, вы будете поражены его красотой и атмосферой.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что стоит посмотреть в Виннице на выходных.

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Водонапорная башня

Ее создали в 1912 году по проекту известного винницкого архитектора Григория Артынова. Местные жители набирали в ней воду и спасали жизни других во время пожаров. С ее высоты, которая составляет 28 метров, открываются живописные виды города. Башня расположена в самом Виннице на Европейской площади.

Водонапорная башня. Фото: instagram.com/vezha.ua

Набережная Roshen

Она расположена на левом берегу реки Южный Буг напротив острова Кемпа. На ней находится самый большой в мире плавающий светомузыкальный Фонтан. Хотя зимой он не работает, эта местность поразит вас своей красотой. Фонтан обычно ежегодно открывают в марте. На набережной установили освещение и обустроили детские площадки, пешеходные и велосипедные дорожки.

Набережная Roshen. Фото: tamtour.com.ua

Усадьба Михаила Коцюбинского

Музей-усадьба известного украинского писателя расположен недалеко от Фонтана по улице Ивана Бевза 15. В этом имении он прожил 30 лет. Винничане и гости города имеют возможность посетить 5 комнат, которые отражают быт и жизнь Коцюбинского. В музее есть много архивных материалов и этнографии.

Усадьба Михаила Коцюбинского. Фото: travels.in.ua

Винницкий трамвай Винницкий трамвай

Гости города имеют возможность покататься экскурсионным трамваем. Пассажиры маршрута №4 (Железнодорожный вокзал - Барское шоссе) могут не только добраться до нужной локации, но и узнать много интересного об истории и культуре Винницы. Трамваи города также оборудованы бесплатным интернетом.

Винницкие трамваи Винницы. Фото: Зорина Гаджук

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