Куда стоит сходить на выходных в Виннице - рекомендации туристам

Уикенд в Виннице — топ-4 места, которые стоит увидеть каждому
Винница — старинный и уютный город со своей историей. Несмотря на холодную и снежную погоду, вы будете поражены его красотой и атмосферой.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, что стоит посмотреть в Виннице на выходных.
Водонапорная башня
Ее создали в 1912 году по проекту известного винницкого архитектора Григория Артынова. Местные жители набирали в ней воду и спасали жизни других во время пожаров. С ее высоты, которая составляет 28 метров, открываются живописные виды города. Башня расположена в самом Виннице на Европейской площади.
Набережная Roshen
Она расположена на левом берегу реки Южный Буг напротив острова Кемпа. На ней находится самый большой в мире плавающий светомузыкальный Фонтан. Хотя зимой он не работает, эта местность поразит вас своей красотой. Фонтан обычно ежегодно открывают в марте. На набережной установили освещение и обустроили детские площадки, пешеходные и велосипедные дорожки.
Усадьба Михаила Коцюбинского
Музей-усадьба известного украинского писателя расположен недалеко от Фонтана по улице Ивана Бевза 15. В этом имении он прожил 30 лет. Винничане и гости города имеют возможность посетить 5 комнат, которые отражают быт и жизнь Коцюбинского. В музее есть много архивных материалов и этнографии.
Винницкий трамвай Винницкий трамвай
Гости города имеют возможность покататься экскурсионным трамваем. Пассажиры маршрута №4 (Железнодорожный вокзал - Барское шоссе) могут не только добраться до нужной локации, но и узнать много интересного об истории и культуре Винницы. Трамваи города также оборудованы бесплатным интернетом.
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