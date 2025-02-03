Українські військові підкорюють Кіліманджаро — головна мета ветеранів

Українські захисники підкорюють Кіліманджаро в Африці
Українські ветерани війни вирушили підкорювати найвищу вершину Африки — гору Кіліманджаро. Захисники планують перетнути позначку у 5 895 метрів над рівнем моря.
Про це повідомляє Kyiv Post.
Військові підіймаються на гору Кіліманджаро
У виданні зазначають, що для всіх учасників це перше сходження на таку висоту, і вони готувалися до нього з жовтня 2024 року. Ветерани планують шестиденну подорож — чотири дні вгору та два дні вниз. Військові хочуть надихнути інших і довести, що навіть після травм та ампутацій життя не зупиняється.
Під час сходження зніматимуть документальний фільм "Друге дихання", який спродюсував шоумен Олександр Педан.
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