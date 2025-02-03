Українські військові підкорюють Кіліманджаро — головна мета ветеранів

Ветерани ЗСУ. Фото: Інстаграм / secondwindua

Українські ветерани війни вирушили підкорювати найвищу вершину Африки — гору Кіліманджаро. Захисники планують перетнути позначку у 5 895 метрів над рівнем моря.

Про це повідомляє Kyiv Post.

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Військові підіймаються на гору Кіліманджаро

У виданні зазначають, що для всіх учасників це перше сходження на таку висоту, і вони готувалися до нього з жовтня 2024 року. Ветерани планують шестиденну подорож — чотири дні вгору та два дні вниз. Військові хочуть надихнути інших і довести, що навіть після травм та ампутацій життя не зупиняється.

Під час сходження зніматимуть документальний фільм "Друге дихання", який спродюсував шоумен Олександр Педан.

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