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Українські захисники підкорюють Кіліманджаро в Африці

3 лютого 2025 13:00
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Українські військові підкорюють Кіліманджаро — головна мета ветеранів
Ветерани ЗСУ. Фото: Інстаграм / secondwindua
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Українські ветерани війни вирушили підкорювати найвищу вершину Африки — гору Кіліманджаро. Захисники планують перетнути позначку у 5 895 метрів над рівнем моря.

Про це повідомляє Kyiv Post.

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У виданні зазначають, що для всіх учасників це перше сходження на таку висоту, і вони готувалися до нього з жовтня 2024 року. Ветерани планують шестиденну подорож — чотири дні вгору та два дні вниз. Військові хочуть надихнути інших і довести, що навіть після травм та ампутацій життя не зупиняється. 

Під час сходження зніматимуть документальний фільм "Друге дихання", який спродюсував шоумен Олександр Педан.

Нагадаємо, ми розповідали про найпопулярніші каньйони в Україні, які варто відвідати кожному. Також після страшної пожежі на гірськолижному курорті Карталкая масово закривають готелі в Туреччині.

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