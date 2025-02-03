Украинские военные покоряют Килиманджаро - главная цель ветеранов

Ветераны ВСУ. Фото: Инстаграм / secondwindua

Украинские ветераны войны отправились покорять самую высокую вершину Африки — гору Килиманджаро. Защитники планируют пересечь отметку в 5 895 метров над уровнем моря.

Об этом сообщает Kyiv Post.

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В издании отмечают, что для всех участников это первое восхождение на такую высоту, и они готовились к нему с октября 2024 года. Ветераны планируют шестидневное путешествие — четыре дня вверх и два дня вниз. Военные хотят вдохновить других и доказать, что даже после травм и ампутаций жизнь не останавливается.

Во время восхождения будут снимать документальный фильм "Второе дыхание", который спродюсировал шоумен Александр Педан.

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