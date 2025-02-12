Цікаві події в Європі для туристів - куди поїхати у 2025 році

Фестиваль Sziget. Фото: instagram.com/szigetofficial

Кожного року країни приваблюють туристів не лише мальовничими локаціями, а й визначними подіями. Деякі з них відбуваються лише раз на рік та можуть стати чудовим приводом для того, аби спланувати подорож.

Про найцікавіші заходи у Європі цього року читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Битва апельсинів — Івреа, Італія

Традиційний карнавал у містечку Івреа здивує своєю видовищністю та справжньою битвою апельсинів. Місцеві мешканці з 1808 року не порушують традицію та проводять один із найяскравіших карнавалів Італії. Доєднатися до однієї з команди у апельсиновій битві можна безкоштовно, а вартість квитка на трибунах — від 15 євро.

Дати — 1-4 березня.

Парк тюльпанів Кекенхоф — Амстердам, Нідерланди

Одна із найулюбленіших парків у Нідерландах знову відкриває свої двері для туристів . Люди зі всього світу приїжджають до Амстердаму задля того, аби побачити неймовірну красу квітів — різні сорти тюльпанів, незвичні кольори та вражаючі композиції. Вартість квитка для дорослого — 20,5 євро, для дітей — 9 євро (до 3-х років безкоштовно).

Дати — з 20 квітня по 11 травня.

Biennale — Венеція, Італія

Один з найвідоміших фестивалів мистецтва у світі. На власні очі туристи можуть побачити роботи сучасних майстрів та насолодитися творчою атмосферою в мальовничій Венеції. Вартість квитка при ранньому бронюванні — 20 євро.

Дати — з 10 травня по 23 листопада.

Formula 1 Grand Prix — Монако

Ця подія точно подарує вам заряд адреналіну та незабутні враження. "Формула 1" притягує до себе не лише любителів спорту і точно не залишить вас байдужими. Вартість вхідного квитка стартує від 60 євро і сягає до 1,500 євро.

Дати — 23-25 травня.

Фестиваль Sziget — Будапешт, Угорщина

Щорічний музичний фестиваль на острові збирає тисячі шанувальників із різних куточків. Фестиваль вважається одним із найбільших у Європі та вражає гостей своїми масштабами. Вартість квитка стартує від 189 євро.

Дати — 3 6 по 11 серпня.

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