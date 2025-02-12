Интересные события в Европе для туристов - куда поехать в 2025 году

Фестиваль Sziget. Фото: instagram.com/szigetofficial

Каждый год страны привлекают туристов не только живописными локациями, но и выдающимися событиями. Некоторые из них происходят только раз в год и могут стать отличным поводом для того, чтобы спланировать путешествие.

О самых интересных мероприятиях в Европе в этом году читайте в материале Новини.LIVE.

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Битва апельсинов — Ивреа, Италия

Традиционный карнавал в городке Ивреа удивит своей зрелищностью и настоящей битвой апельсинов. Местные жители с 1808 года не нарушают традицию и проводят один из самых ярких карнавалов Италии. Присоединиться к одной из команд в апельсиновой битве можно бесплатно, а стоимость билета на трибунах — от 15 евро.

Даты — 1-4 марта.

Парк тюльпанов Кекенхоф — Амстердам, Нидерланды

Одна из самых любимых парков в Нидерландах снова открывает свои двери для туристов. Люди со всего мира приезжают в Амстердам для того, чтобы увидеть невероятную красоту цветов - различные сорта тюльпанов, необычные цвета и впечатляющие композиции. Стоимость билета для взрослого — 20,5 евро, для детей — 9 евро (до 3-х лет бесплатно).

Даты — с 20 апреля по 11 мая.

Biennale — Венеция, Италия

Один из самых известных фестивалей искусства в мире. Воочию туристы могут увидеть работы современных мастеров и насладиться творческой атмосферой в живописной Венеции. Стоимость билета при раннем бронировании — 20 евро.

Даты — с 10 мая по 23 ноября.

Formula 1 Grand Prix — Монако

Это событие точно подарит вам заряд адреналина и незабываемые впечатления. "Формула 1" притягивает к себе не только любителей спорта и точно не оставит вас равнодушными. Стоимость входного билета стартует от 60 евро и достигает до 1,500 евро.

Даты — 23-25 мая.

Фестиваль Sziget — Будапешт, Венгрия

Ежегодный музыкальный фестиваль на острове собирает тысячи поклонников из разных уголков. Фестиваль считается одним из крупнейших в Европе и поражает гостей своими масштабами. Стоимость билета стартует от 189 евро.

Даты — 3 6 по 11 августа.

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