Казкові міста у Європі — куди варто поїхати на відпочинок

Місто Галльштатт. Фото: instagram.com/stefan_hillingerinstagram.com/davidherbst

Якщо ви хоча б на вікенд хотіли відчути себе персонажем казок Disney, то обов'язково додайте ці міста у свій путівник. Вони подарують вам справжню казкову атмосферу та нові враження.

Про чотири міста, ніби зі сторінок фентезі, пише Express.

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Галльштатт, Австрія

Маленьке місто розкинулося серед альпійських пагорбів на березі кришталевого озера. Мальовничі пейзажі та старовинна архітектура приваблюють мандрівників у будь-яку пору року. Подейкують, що краса міста Галльштатт надихнула творців мультфільму "Крижане серце".

Місто відоме своїм видобутком солі, ви можете відвідати Соляну шахту. Також туристам радять обов'язково здійснити прогулянку на човні по озеру.

Кольмар, Франція

Миле провінційне містечко у Франції ніби зійшло зі сторінок казки "Красуня і Чудовисько". Ніби Белль щойно прогулювалася цими брукованими вуличками серед різнокольорових будинків.

Місто стане чудовим місцем для романтичного відпочинку на вікенд. Тут можна насолодитися прогулянкою на човні мальовничими каналами, посмакувати місцевим вином та дізнатися цікаві історичні факти.

Гріменц, Швейцарія

Чарівний Гріменц часто називають одним з найкрасивіших альпійських сіл Швейцарії. Його вузькі вулички, традиційні дерев'яні шале, прикрашені червоною геранню, і затишна атмосфера ніби переносять у минуле.

Тут знайдеться відпочинок на будь-який смак — як для любителів покататися на лижа, так і для тих, хто хоче насолоджувати спокійною прогулянкою серед природної краси.

Раніше ми писали, куди не радять їхати туристам у 2025 році.

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