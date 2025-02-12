Сказочные города в Европе - куда стоит поехать на отдых

Город Галльштатт. Фото: instagram.com/stefan_hillingerinstagram.com/davidherbst

Если вы хотя бы на уикенд хотели почувствовать себя персонажем сказок Disney, то обязательно добавьте эти города в свой путеводитель. Они подарят вам настоящую сказочную атмосферу и новые впечатления.

О четырех городах, будто со страниц фэнтези, пишет Express.

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Халльштатт, Австрия

Маленький город раскинулся среди альпийских холмов на берегу хрустального озера. Живописные пейзажи и старинная архитектура привлекают путешественников в любое время года. Говорят, что красота города Халльштатт вдохновила создателей мультфильма "Ледяное сердце".

Город известен своей добычей соли, вы можете посетить Соляную шахту. Также туристам советуют обязательно совершить прогулку на лодке по озеру.

Кольмар, Франция

Милый провинциальный городок во Франции будто сошел со страниц сказки "Красавица и Чудовище". Будто Белль только что прогуливалась по этим мощеным улочкам среди разноцветных домов.

Город станет прекрасным местом для романтического отдыха на уикенд. Здесь можно насладиться прогулкой на лодке по живописным каналам, насладиться местным вином и узнать интересные исторические факты.

Гриментц, Швейцария

Очаровательный Грименц часто называют одной из самых красивых альпийских деревень Швейцарии. Его узкие улочки, традиционные деревянные шале, украшенные красной геранью, и уютная атмосфера будто переносят в прошлое.

Здесь найдется отдых на любой вкус — как для любителей покататься на лыжа, так и для тех, кто хочет наслаждаться спокойной прогулкой среди природных красот.

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