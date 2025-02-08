День закоханих — міста, які варто відвідати разом

День закоханих. Фото: Freepik

День святого Валентина — популярне свято, що об'єднує закоханих у всьому світі. Щоб вразити другу половинку, не обов'язково їхати за межі України.

Редакція Новини.LIVE зробила підбірку українських міст, в яких можна затишно відсвяткувати День закоханих.

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Львів

У цьому затишному туристичному місті багато закладів, в яких можна влаштувати незабутні побачення. У Львові багато готелів, спа та інших розваг, які зроблять ваш відпочинок незабутнім. Проте через наплив туристів місто галасливе і може не підійти парам, які полюють більш спокійні локації.

Львів. Фото: kidbook.com.ua

Чернівці

Не менш захоплюючою на День Валентина буде подорож до столиці Буковини — Чернівців. Закоханим варто відвідати Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, включений до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Місто вразить відвідувачів чистими й затишними вуличками та великою кількістю закладів зі смачною кухнею.

Чернівці. Фото: wikipedia.org

Кам'янець-Подільський

Візитівкою міста із багатою історією є знаменита середньовічна фортеця та Смотрицький каньйон, які варто обов'язково відвідати. Ви будете приємно вражені великою кількістю закладів, які вражають стравами на будь-який смак та гаманець.

Кам'янець-Подільський. Фото: myukraine.org.ua

Нагадаємо, ми розповідали про цікаві локації, які варто відвідати у Вінниці. Також Північна Корея збирається відкрити свій курорт Kalma Beach для туристів.