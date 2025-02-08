День закоханих — міста, які варто відвідати разом

Де провести День закоханих — найромантичніші міста України
День святого Валентина — популярне свято, що об'єднує закоханих у всьому світі. Щоб вразити другу половинку, не обов'язково їхати за межі України.
Редакція Новини.LIVE зробила підбірку українських міст, в яких можна затишно відсвяткувати День закоханих.
Львів
У цьому затишному туристичному місті багато закладів, в яких можна влаштувати незабутні побачення. У Львові багато готелів, спа та інших розваг, які зроблять ваш відпочинок незабутнім. Проте через наплив туристів місто галасливе і може не підійти парам, які полюють більш спокійні локації.
Чернівці
Не менш захоплюючою на День Валентина буде подорож до столиці Буковини — Чернівців. Закоханим варто відвідати Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, включений до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Місто вразить відвідувачів чистими й затишними вуличками та великою кількістю закладів зі смачною кухнею.
Кам'янець-Подільський
Візитівкою міста із багатою історією є знаменита середньовічна фортеця та Смотрицький каньйон, які варто обов'язково відвідати. Ви будете приємно вражені великою кількістю закладів, які вражають стравами на будь-який смак та гаманець.
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