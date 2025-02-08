День влюбленных - города, которые стоит посетить вместе

День влюбленных. Фото: Freepik

День святого Валентина — популярный праздник, объединяющий влюбленных во всем мире. Чтобы поразить вторую половинку, не обязательно ехать за пределы Украины.

Редакция Новини.LIVE сделала подборку украинских городов, в которых можно уютно отпраздновать День влюбленных.

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Львов

В этом уютном туристическом городе много заведений, в которых можно устроить незабываемые свидания. Во Львове много отелей, спа и других развлечений, которые сделают ваш отдых незабываемым. Однако из-за наплыва туристов город шумный и может не подойти парам, которые охотятся более спокойные локации.

Львов. Фото: kidbook.com.ua

Черновцы

Не менее увлекательным на День Валентина будет путешествие в столицу Буковины — Черновцы. Влюбленным стоит посетить Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, включенный в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Город поразит посетителей чистыми и уютными улочками и большим количеством заведений с вкусной кухней.

Черновцы. Фото: wikipedia.org

Каменец-Подольский

Визитной карточкой города с богатой историей является знаменитая средневековая крепость и Смотрицкий каньон, которые стоит обязательно посетить. Вы будете приятно удивлены большим количеством заведений, которые поражают блюдами на любой вкус и кошелек.

Каменец-Подольский. Фото: myukraine.org.ua

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