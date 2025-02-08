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Где провести День влюбленных — самые романтичные города Украины

8 февраля 2025 13:30
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
День влюбленных - города, которые стоит посетить вместе
День влюбленных. Фото: Freepik
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

День святого Валентина — популярный праздник, объединяющий влюбленных во всем мире. Чтобы поразить вторую половинку, не обязательно ехать за пределы Украины.

Редакция Новини.LIVE сделала подборку украинских городов, в которых можно уютно отпраздновать День влюбленных.

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Львов

В этом уютном туристическом городе много заведений, в которых можно устроить незабываемые свидания. Во Львове много отелей, спа и других развлечений, которые сделают ваш отдых незабываемым. Однако из-за наплыва туристов город шумный и может не подойти парам, которые охотятся более спокойные локации.

Де провести День закоханих — найромантичніші міста України - фото 1
Львов. Фото: kidbook.com.ua

Черновцы

Не менее увлекательным на День Валентина будет путешествие в столицу Буковины — Черновцы. Влюбленным стоит посетить Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, включенный в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Город поразит посетителей чистыми и уютными улочками и большим количеством заведений с вкусной кухней.

Де провести День закоханих — найромантичніші міста України - фото 2
Черновцы. Фото: wikipedia.org

Каменец-Подольский

Визитной карточкой города с богатой историей является знаменитая средневековая крепость и Смотрицкий каньон, которые стоит обязательно посетить. Вы будете приятно удивлены большим количеством заведений, которые поражают блюдами на любой вкус и кошелек.

Де провести День закоханих — найромантичніші міста України - фото 3
Каменец-Подольский. Фото: myukraine.org.ua

Напомним, мы рассказывали об интересных локациях, которые стоит посетить в Виннице. Также Северная Корея собирается открыть свой курорт Kalma Beach для туристов.

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