КНДР відкриває курорт — вартість відпочинку

Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото: Reuters

Північна Корея збирається відкрити свій курорт Kalma Beach для туристів. На ньому може бути розміщено одночасно до 10 000 гостей.

Про це пише Express.

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Першими відвідувачами мегакурорту Kalma Beach поблизу міста Вонсан стануть громадяни Росії в липні 2025 року. Туристичний об'єкт будувався з 2018 року, проте в 2019 році будівельні роботи були зупинені.

Пляж курорту Kalma Beach в КНДР. Фото: KCNA

За даним іноземних ЗМІ, нині цей курорт нараховує 17 великих готелів, 37 хостелів, 29 торгових центрів і 35 закладів громадського обслуговування. Стала відома вартість відпочинку в КНДР — за сім ночей із повним пансіоном та оглядовими турами в Пхеньян обійдеться в 1 750 доларів.

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