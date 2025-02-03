КНДР відкриває курорт — вартість відпочинку

КНДР планує відкрити курорт для туристів
Північна Корея збирається відкрити свій курорт Kalma Beach для туристів. На ньому може бути розміщено одночасно до 10 000 гостей.
Про це пише Express.
КНДР буде заробляти за рахунок туризму
Першими відвідувачами мегакурорту Kalma Beach поблизу міста Вонсан стануть громадяни Росії в липні 2025 року. Туристичний об'єкт будувався з 2018 року, проте в 2019 році будівельні роботи були зупинені.
За даним іноземних ЗМІ, нині цей курорт нараховує 17 великих готелів, 37 хостелів, 29 торгових центрів і 35 закладів громадського обслуговування. Стала відома вартість відпочинку в КНДР — за сім ночей із повним пансіоном та оглядовими турами в Пхеньян обійдеться в 1 750 доларів.
Нагадаємо, ми розповідали, як уникнути поширеної помилки з посадковими талонами, яка може призвести до втрати місця. Також ми писали про ліки, які категорично заборонені в Європейському Союзі.
Читайте Новини.LIVE!