КНДР открывает курорт - стоимость отдыха

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: Reuters

Северная Корея собирается открыть свой курорт Kalma Beach для туристов. На нем может быть размещено одновременно до 10 000 гостей.

Об этом пишет Express.

Читайте также:

КНДР будет зарабатывать за счет туризма

Первыми посетителями мега-курорта Kalma Beach вблизи города Вонсан станут граждане России в июле 2025 года. Туристический объект строился с 2018 года, однако в 2019 году строительные работы были остановлены.

Пляж курорта Kalma Beach в КНДР. Фото: KCNA

По данным иностранных СМИ, сейчас этот курорт насчитывает 17 крупных отелей, 37 хостелов, 29 торговых центров и 35 заведений общественного обслуживания. Стала известна стоимость отдыха в КНДР — за семь ночей с полным пансионом и обзорными турами в Пхеньян обойдется в 1 750 долларов.

Напомним, мы рассказывали, как избежать распространенной ошибки с посадочными талонами, которая может привести к потере места. Также мы писали о лекарствах, которые категорически запрещены в Европейском Союзе.