КНДР открывает курорт - стоимость отдыха

КНДР планирует открыть курорт для туристов
Северная Корея собирается открыть свой курорт Kalma Beach для туристов. На нем может быть размещено одновременно до 10 000 гостей.
Об этом пишет Express.
КНДР будет зарабатывать за счет туризма
Первыми посетителями мега-курорта Kalma Beach вблизи города Вонсан станут граждане России в июле 2025 года. Туристический объект строился с 2018 года, однако в 2019 году строительные работы были остановлены.
По данным иностранных СМИ, сейчас этот курорт насчитывает 17 крупных отелей, 37 хостелов, 29 торговых центров и 35 заведений общественного обслуживания. Стала известна стоимость отдыха в КНДР — за семь ночей с полным пансионом и обзорными турами в Пхеньян обойдется в 1 750 долларов.
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