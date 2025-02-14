Компания Join UP! заработала в Праге — что известно

Прага. Фото: Freepik

Украинский туристический оператор Join UP! начинает работу еще в одной европейской стране. Отныне офис компании будет обслуживать туристов в столице Чехии, Праге.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет УНИАН.

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В ближайшее время украинский туроператор сможет представить на чешском рынке новые летние предложения для путешественников. Туристы смогут отправиться в Египет, Грецию, Турцию и Кипр.

Для граждан, проживающих в Остраве или неподалеку, предлагают воспользоваться услугами офиса в Катовице, ведь добраться туда ближе, чем в Прагу.

Чехия стала уже восьмой иностранной страной, в которой работает компания. Так, воспользоваться ее услугами украинцы могут в Литве, Латвии, Эстонии, Казахстане, Молдове, Польше и Румынии. Ожидается, что вскоре офисы туроператора заработают в Словакии и Венгрии.

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