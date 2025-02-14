Как путешествовать с детьми в самолете — советы от стюардессы

Самолет. Фото: Freepik

Путешествие с маленькими детьми на самолете иногда становится настоящим вызовом для родителей. Бывшая стюардесса Саския Сехри поделилась с родителями полезными советами, которые помогут сделать перелет комфортным для всех.

Об этом она рассказала изданию Mirror.

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Как рассказала Саския, экипаж самолета всегда готов помочь пассажирам с маленькими детьми. Если, например, вам нужно подогреть смесь или поменять подгузник, вы всегда можете попросить бортпроводника о помощи.

"Если вам нужно место, чтобы убаюкать ребенка, подогреть молоко или развлечь детей новыми лицами, отправляйтесь на камбуз. Экипаж всегда будет рад помочь", — говорит экс-стюардесса.

Кроме того, некоторые авиакомпании имеют специальные подарочные наборы для малышей. Обычно, это раскраска и карандаши, чтобы ребенок в полете мог занять себя делом.

Если вы путешествуете с ребенком на дальние расстояния, Саския рекомендует бронировать места в "перегородке", то есть в зоне, разделяющей секции самолета. Там экипаж часто может предоставить люльку или специальное место для малыша.

Также бортпроводники могут предоставить вам детский спасательный жилет, детское кресло и в случае необходимости удлиненный ремень безопасности.

"Убедитесь, что ремень безопасности вашего ребенка видно, например, поверх одеяла или одежды, если он планирует спать во время полета, чтобы экипажу не пришлось его будить", — добавила Саския.

Родителям также советуют заблаговременно подумать о питании ребенка на борту и заказать его заранее. В дальнемагистральных компаниях могут предложить детское питание для младенцев.

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