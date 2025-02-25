Какие города стоит посетить на 8 марта — советы путешественникам

Девушку поздравили с 8 марта. Фото: Pinterest

Выходные на 8 марта — прекрасная возможность провести эти дни вместе с любимыми и семьей, путешествуя по городам Украины. До этого праздника осталось немного дней, поэтому сейчас самое время планировать короткий отпуск.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где интересно провести время на 8 марта.

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Умань

На Приднепровской возвышенности в Умани находится Национальный дендрологический парк "Софиевка". Эта невероятная локация внесена в список 7 чудес Украины. В парке растет более 3300 видов разнообразных растений. среди которых много вечнозеленых сосновых деревьев. Туристам стоит прогуляться вдоль рисованного забора, который украшают росписи 70 уманских художников.

Мукачево

В этом небольшом городе на Закарпатье расположен посетите замок Паланок, который построили на горе вулканического происхождения. В нем расположен исторический музей, где представлено около 8 000 экспонатов. В городе также расположено много уютных заведений, где можно провести 8 марта с любимым или друзьями.

Село Бакота

О маленьком рае вблизи Каменца-Подольского — Национальный природный парк "Подольские Товтры" на самом деле мало кто знает. Это село со сказочными пейзажами и тишиной расположено на водохранилище. На его территории также находится скально-пещерный монастырь.

Село Бакота. Фото: wikipedia.org

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах сейчас можно увидеть северное сияние. Также вам точно стоит посетить самый спокойный остров в Европе, где даже нет автомобилей.