Яке місто поблизу Парижа варто відвідати — поради туристам

Місто Реймс. Фото: facebook.com/villereims

За 30 хвилин їзди потягом від Парижа розташоване місто Реймс у регіоні Марна. Воно відоме завдяки його величним будівлям і вишуканою кухнею, яка точно сподобається туристам.

Про це пише Express.

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Це місто буквально побудоване на пляшках шампанського. Найвідоміший готичний собор Реймсу Нотр-Дам використовувався для коронації французьких монархів протягом тисяч років. Він прикрашений вітражами XIII століття.

Зараз близько 250 мільйонів пляшок шампанського знаходиться під містом у середньовічних крейдяних тунелях та дегустаційних залах Veuve Clicquot, Lanson та Taittinger.

Хоча місто сильно постраждало під час обох світових воєн, в ньому розташовано кілька об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО — Палац Тау та його каплицю, створену у 1207 році.

Зимове місто Реймс. Фото: Pinterest

Завдяки швидкісній залізничній лінії Реймс до паризького аеропорту імені Шарля де Голля можна дістатися приблизно за 30 хвилин.

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