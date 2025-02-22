Чому варто відвідати Гавайські острови — поради туристам

Веселка на Гавайських островах. Фото: travelated.com

Гаваї називають "райдужною столицею світу". Ці казкові острови вражають неймовірними природними пейзажами.

Про це пише Express.

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На цих островах можна часто спостерігати веселки через яскраве сонячне світло, дощові зливи і чисте повітря. Вони настільки звичне явище у цій місцевості, що стали популярними символами островів та прикрашають номерні знаки, громадські автобуси та будівлі. Місцеві вірять, що вона має надприродну силу, та вірять, що вона є передвісником добрих новин.

За традицією, чим ближче людина підходила до веселки, тим в неї більша ймовірність зустріти бога чи родича.

Веселка на Гавайських островах. Фото: lowcost.ua

Представниця корінної гавайської культури Хіналеімоани Вонг-Калу пояснила, що веселка символізує про "аумакуа" — обожнюваного предка, родинного чи особистого бога.

"Іноді наші предки здатні показати свою присутність. Веселка — це один з таких способів", — заявила вона.

Гавайська мова має близько 20 назв веселку. На острові існує навіть спеціальний додаток RainbowChase, який допомагає туристам знайти веселку на островах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах зараз можна побачити північне сяйво. Також вам точно варто відвідати найспокійніший острів у Європі, де навіть немає автомобілів.