Чому варто відвідати Гавайські острови — поради туристам

Казкові Гаваї — чому варто відвідати світову столицю веселки
Гаваї називають "райдужною столицею світу". Ці казкові острови вражають неймовірними природними пейзажами.
Про це пише Express.
Чим унікальні Гавайські острови
На цих островах можна часто спостерігати веселки через яскраве сонячне світло, дощові зливи і чисте повітря. Вони настільки звичне явище у цій місцевості, що стали популярними символами островів та прикрашають номерні знаки, громадські автобуси та будівлі. Місцеві вірять, що вона має надприродну силу, та вірять, що вона є передвісником добрих новин.
За традицією, чим ближче людина підходила до веселки, тим в неї більша ймовірність зустріти бога чи родича.
Представниця корінної гавайської культури Хіналеімоани Вонг-Калу пояснила, що веселка символізує про "аумакуа" — обожнюваного предка, родинного чи особистого бога.
"Іноді наші предки здатні показати свою присутність. Веселка — це один з таких способів", — заявила вона.
Гавайська мова має близько 20 назв веселку. На острові існує навіть спеціальний додаток RainbowChase, який допомагає туристам знайти веселку на островах.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах зараз можна побачити північне сяйво. Також вам точно варто відвідати найспокійніший острів у Європі, де навіть немає автомобілів.
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