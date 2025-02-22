Почему стоит посетить Гавайские острова - советы туристам

Радуга на Гавайских островах. Фото: travelated.com

Гавайи называют "радужной столицей мира". Эти сказочные острова восхищают невероятными природными пейзажами.

Об этом пишет Express.

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На этих островах можно часто наблюдать радуги из-за яркого солнечного света, дождевых ливней и чистого воздуха. Они настолько привычное явление в этой местности, что стали популярными символами островов и украшают номерные знаки, общественные автобусы и здания. Местные верят, что она имеет сверхъестественную силу и верят, что она является предвестником хороших новостей.

По традиции, чем ближе человек подходил к радуге, тем у него больше вероятность встретить бога или родственника.

Радуга на Гавайских островах. Фото: lowcost.ua

Представительница коренной гавайской культуры Хиналеимоаны Вонг-Калу объяснила, что радуга символизирует о "аумакуа" — обожаемого предка, семейного или личного бога.

"Иногда наши предки способны показать свое присутствие. Радуга — это один из таких способов", — заявила она.

Гавайский язык имеет около 20 названий радуги. На острове существует даже специальное приложение RainbowChase, которое помогает туристам найти радугу на островах.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах сейчас можно увидеть северное сияние. Также вам точно стоит посетить самый спокойный остров в Европе, где даже нет автомобилей.