Почему стоит посетить Гавайские острова - советы туристам

Сказочные Гавайи — почему стоит посетить мировую столицу радуги
Гавайи называют "радужной столицей мира". Эти сказочные острова восхищают невероятными природными пейзажами.
Об этом пишет Express.
Чем уникальны Гавайские острова
На этих островах можно часто наблюдать радуги из-за яркого солнечного света, дождевых ливней и чистого воздуха. Они настолько привычное явление в этой местности, что стали популярными символами островов и украшают номерные знаки, общественные автобусы и здания. Местные верят, что она имеет сверхъестественную силу и верят, что она является предвестником хороших новостей.
По традиции, чем ближе человек подходил к радуге, тем у него больше вероятность встретить бога или родственника.
Представительница коренной гавайской культуры Хиналеимоаны Вонг-Калу объяснила, что радуга символизирует о "аумакуа" — обожаемого предка, семейного или личного бога.
"Иногда наши предки способны показать свое присутствие. Радуга — это один из таких способов", — заявила она.
Гавайский язык имеет около 20 названий радуги. На острове существует даже специальное приложение RainbowChase, которое помогает туристам найти радугу на островах.
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах сейчас можно увидеть северное сияние. Также вам точно стоит посетить самый спокойный остров в Европе, где даже нет автомобилей.
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