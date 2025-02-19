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Ryanair оштрафував пасажирку за пляшку води на борту літака

19 лютого 2025 22:05
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Скандал з Ryanair — пасажирка розкритикувала компанію
Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: Reuters
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Пасажирка ірландського лоукостера Ryanair скаржиться на несправедливі штрафи. Вона стверджує, що з неї стягнули 50 фунтів стерлінгів (приблизно 62 долари чи 60 євро) за те, що вона взяла на борт літака пляшку з водою.

Про це повідомляє Independent.

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Зазначається, що британка летіла з Дубліна до Станстеда, проте її зупинили безпосередньо перед посадкою на рейс до Лондона. Співробітник аеропорту попросив покласти її ручну поклажу в коробку, щоб переконатися, що вона має правильні розміри, й вона це зробила.

Після перевірки співробітники контролю сказали, що дівчині потрібно покласти пляшку з водою в сумку. Вона не була зобов'язана робити це на виїзному рейсі до Дубліна, тому поцікавилась, чи дійсно це необхідно, але співробітник на виході на посадку відповів, що всі додаткові речі повинні бути в сумці під час посадки на рейс.

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Дівчина на борту літака. Фото: Pexels

Втім, перед самою посадкою співробітник Ryanair сказав їй, що її сумка тепер занадто велика і їй доведеться "заплатити, щоб потрапити на рейс".

Щоб не пропустити свій рейс, пані заплатила 60 євро.

Справа в тому, що правила авікомпанії Ryanair передбачають, що всі пасажири мають право безкоштовно взяти з собою невелику сумку, яка повинна поміститися під сидінням перед ними, і це може бути сумочка, сумка для ноутбука або рюкзак розміром 40 x 20 x 25 см.

Якщо речі не вміщаються — пасажири мають сплатити за додатковий багаж, ціна за який варіюються від напрямку та дня тижня.

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